Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành lấy mẫu 4.776 hài cốt liệt sĩ trước thời hạn

Ngày 4.8, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 7.2026, đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) trên địa bàn tỉnh.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Quảng, đối với nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, tỉnh được giao lấy 4.776 mẫu các mộ chưa xác định thông tin. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành và 5 đội lấy mẫu chuyên trách phục vụ công tác lấy mẫu.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng Ảnh: Trường Nguyên

Tính đến ngày 3.8, các tổ công tác đã lấy mẫu, số hóa được 3.039/4.776 mộ; còn lại 1.737 mộ. Các đơn vị đã tổ chức xong việc lấy mẫu, số hóa tại 10 nghĩa trang liệt sĩ gồm Đức Linh, Cư Jút, Tuy Đức, Đắk R'Lấp, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Nông, Bảo Lộc, Di Linh, Đà Lạt; hiện nay đang tổ chức lấy mẫu, số hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận.

Đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 22 nguồn thông tin, tổ chức tìm kiếm 4 đợt và quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng chia sẻ, các đơn vị quyết tâm thực hiện công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ dự kiến hoàn thành cuối tháng 8.2026 - trước thời hạn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao 2,5 tháng; phấn đấu kết thúc năm 2026 tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập được khoảng 50 hài cốt liệt sĩ.

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân, làm cơ sở dữ liệu xác định danh tính liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm” Ảnh: Hoàng Anh

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tổ chức khảo sát, xác minh các thông tin về mộ liệt sĩ. Trong đó, khai thác có hiệu quả kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội; hồ sơ, danh sách liệt sĩ, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kết nối thông tin, xác định khu vực, địa bàn trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đơn vị sẽ quản lý chặt chẽ, bảo mật thông tin trong quá trình lấy mẫu số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, giữ nghiêm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.