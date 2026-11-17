Ngày 17.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung kiểm tra, giám sát tại công trường, đôn đốc tiến độ thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư vẫn chưa đạt kế hoạch. Tính đến ngày 13.11, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 13.128 tỉ đồng, đạt hơn 62% kế hoạch; riêng vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 9.900 tỉ đồng, tương đương 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự án đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu tại phường Mũi Né đang chậm tiến độ ẢNH: QUẾ HÀ

Trước tình hình này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, thường xuyên có mặt tại công trường, kể cả thứ bảy và chủ nhật, để kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ.

Các chủ đầu tư phải yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm tiến độ được phê duyệt và mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao đến cuối năm.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết áp dụng các biện pháp cần thiết, kể cả thay thế nhà thầu nếu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại các công trường, không báo trước, kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành chỉ đạo, không bảo đảm yêu cầu tiến độ, tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Nhiều dự án giải ngân dưới 50%

Thực tế, nhiều công trình tại Lâm Đồng đang có tỷ lệ giải ngân thấp. Trong nhóm dự án văn hóa - y tế, tính đến ngày 12.11, trụ sở mới Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng) mới giải ngân hơn 40,4% kế hoạch vốn. Dự án thiết bị tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đạt 36,15%; hệ thống CT-Scanner 32 lát cắt tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý đạt khoảng 32%. Đặc biệt, dự án CT-Scanner 64 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông mới giải ngân 3,8% do vướng khâu lựa chọn nhà thầu.

Trong 31 dự án thuộc Tổ công tác số 6 của UBND tỉnh, đến ngày 10.11, tỷ lệ giải ngân mới đạt 57,2%, trong đó có 5 dự án giải ngân dưới 50%.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo - Phan Thiết đang được thi công khẩn trương ẢNH: QUẾ HÀ

Tại Ban Quản lý dự án số 2 và các ban khu vực thuộc địa bàn Bình Thuận cũ, đến ngày 12.11, tỷ lệ giải ngân đạt 66,49%, còn hơn 1.163 tỉ đồng chưa giải ngân. Dù Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã trực tiếp kiểm tra các dự án, tiến độ vẫn chậm.

Tương tự, Ban Quản lý dự án số 3 và 8 ban khu vực thuộc địa bàn Đắk Nông cũ đang quản lý 263 dự án với tổng vốn hơn 4.247 tỉ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân mới đạt 49,58%; riêng các ban quản lý dự án khu vực đạt 43,58%. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã trực tiếp làm việc với Ban Quản lý dự án số 3 để đôn đốc, nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Đối với Ban Quản lý dự án số 1 và các ban khu vực trực thuộc địa bàn Lâm Đồng cũ, tổng vốn được giao hơn 3.810 tỉ đồng cho 181 dự án. Đến đầu tháng 11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư mới đạt hơn 58%.

Các đơn vị nêu khó khăn do thiếu đất đắp, đá cấp phối và một số vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, nguyên nhân cơ bản được xác định là công tác giải phóng mặt bằng chậm.

Công trường vắng vẻ, máy móc nằm im

Tại công trình đường giao thông ven biển ĐT.719B (xã Tân Thành), sáng 16.11, PV Thanh Niên ghi nhận, ở phía nam mỏ titan Suối Nhum, công trình chỉ có một chiếc máy đào ở công trường nhưng không hoạt động.

Ở hướng đường từ Tân Thuận đi Suối Nhum cũng chỉ có một, hai chiếc máy đào trên công trường nhưng không hoạt động.

Đây là công trường vướng mỏ titan đã chậm tiến độ suốt 2 năm qua. Ngày 8.9 vừa qua, Công ty Tân Quang Cường, chủ mỏ titan, đã bàn giao lại 1,8 km trong tổng số 3,8 km của dự án để thi công. Tuy nhiên, theo quan sát tại hiện trường, tiến độ dự án vẫn rất chậm.

Tuyến đường ĐT.719B qua xã Tân Thành chậm tiến độ 2 năm do vướng mỏ titan Suối Nhum, ảnh chụp sáng 16.11 ẢNH: QUẾ HÀ

Tại dự án cầu Văn Thánh, bắc qua sông Cà Ty, thời điểm ngày 2.11, vẫn còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, ngày 16.11, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận Nguyễn Hữu Trung cho biết, 2 hộ dân này đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện nay cả hai bên dự án cầu Văn Thánh đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thi công dự án cầu Văn Thánh bắc qua sông Cà Ty (ảnh chụp sáng 17.11) ẢNH: QUẾ HÀ

Thời điểm sáng 17.11, PV ghi nhận, các đơn vị thi công đã tập kết khối lượng cát khá lớn phía bên phường Bình Thuận. Máy móc, phương tiện thi công cũng đã tập trung khá đông hai bên. Tuy nhiên, với tiến độ thi công như hiện nay, cây cầu này khó có thể về đích đúng tiến độ vào tháng 12.2026 như yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng.