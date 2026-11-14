Lâm Đồng yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc 14 dự án điện trong tháng 11

Ngày 14.11, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết còn 14 dự án điện tại xã Hòa Thắng và xã Sông Lũy gặp vướng mắc. Trong đó, 12 dự án còn vướng về đất đai, khoáng sản, chủ trương đầu tư hoặc nghiệm thu.

Đến nay, 12/14 dự án đã được chấp thuận đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khu vực dự trữ khoáng sản. Hai dự án chưa được chấp thuận là Hòa Thắng 1.2 và Thái Hòa.

Dự án điện gió Thái Hòa, ở xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án Thái Hòa vướng chồng lấn vùng khoáng sản

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, dự án điện gió Thái Hòa, công suất 90 MW, do Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, chồng lấn 3 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia có thời hạn 30, 50 và 70 năm.

Trong khi đó, trạm cắt 220 kV cùng 6 móng trụ đường dây 220 kV, diện tích 1,6 ha nằm trong khu vực dự trữ 30 năm. Nếu điều chỉnh theo hướng rút thời hạn hạng mục này xuống 30 năm cùng với thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia thì công trình có nguy cơ không thể vận hành đồng bộ với nhà máy khi các hạng mục khác thời gian đầu tư là 50 năm. Sở Công thương yêu cầu doanh nghiệp xác định diện tích, tọa độ. Trường hợp không thể điều chỉnh, chủ đầu tư cần nêu rõ lý do để tỉnh xin ý kiến Bộ Công thương.

Với dự án Hòa Thắng 1.2 hiện chưa vận hành, do có một tua bin nằm trong Quy hoạch 866 (là quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050) và 45,5 ha chưa được giao, cho thuê đất đầy đủ.

Sở Công thương đã báo cáo hồ sơ đánh giá ảnh hưởng quy hoạch khoáng sản, bổ sung ý kiến cơ quan liên quan. Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương, chủ đầu tư sẽ điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án về 30 năm để hoàn tất thủ tục đất đai.

Các dự án điện mặt trời ở Hòa Thắng đang được UBND tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án điện mặt trời Hồng Phong 5.2 đã vận hành từ năm 2020 nhưng chưa được chấp thuận nghiệm thu do thủ tục đất đai chưa hoàn tất. Tuyến đường dây 110 kV đấu nối của dự án sử dụng khoảng 0,53 ha đất tại xã Hòa Thắng và xã Hồng Sơn chưa được giao. Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ thuê đất; cơ quan chức năng sẽ xem xét nghiệm thu sau khi hoàn tất thủ tục.

Xử lý các dự án từng bị Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm ra sao?

Dự án Hồng Phong 4 do Công ty CP Hà Đô làm chủ đầu tư, công suất 48 MWp, vận hành từ năm 2019. Diện tích thuê đất thực tế 58,1 ha, vượt 0,5 ha so với diện tích trong chủ trương đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đã phối hợp với UBND xã Hòa Thắng cắm mốc diện tích vượt hạn mức để thu hồi trong tháng 11.2026. Đây là điều kiện để xem xét nghiệm thu sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án điện mặt trời Hồng Phong 1A do Công ty CP Năng lượng Hồng Phong 1 làm chủ đầu tư, công suất 150 MWp, chưa được chấp thuận nghiệm thu. Kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định diện tích thẩm định thiết kế 207 ha, tăng 27 ha; diện tích đã cho thuê 195,04 ha, tăng 15,4 ha. Hiện chủ đầu tư đang làm thủ tục đất đai điều chỉnh theo quy định.

Còn dự án điện mặt trời Hồng Phong 1B, công suất 100 MWp, do Công ty CP Năng lượng Hồng Phong 2 làm chủ đầu tư, mới được giao 119,7/140 ha, còn thiếu khoảng 20,3 ha, nên chưa được Cục Điện lực chấp thuận nghiệm thu. Chủ đầu tư đang làm thủ tục giao, thuê phần đất còn lại.

Dự án điện gió tại xã Hòa Thắng, Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án điện gió Hồng Phong 1 vận hành từ tháng 10.2021, nhưng diện tích thuê 14,75 ha có 0,75 ha vượt hạn mức. Chủ đầu tư đã xin điều chỉnh quyết định cho thuê đất; sau khi UBND xã Hòa Thắng chấp thuận, vướng mắc này mới được xử lý.

Dự án điện mặt trời Hồng Liêm 3 đã vận hành từ năm 2020, nhưng toàn bộ 48,92 ha (xã Hồng Sơn 43,22 ha, xã Sông Lũy 5,7 ha) chưa được giao, cho thuê đất; đồng thời vướng điều chỉnh trạm nâng áp 22/110 kV, đường dây 110 kV.

Chủ đầu tư xin điều chỉnh chủ trương đầu tư về 30 năm. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 29/2026/QH16, không bắt buộc chủ đầu tư khôi phục hiện trạng ban đầu, nhưng phải hoàn thiện đầy đủ pháp lý đất đai. Sở cũng đề nghị Thanh tra tỉnh hướng dẫn xử lý quyết định xử phạt trước đây theo Nghị quyết 233/NQ-CP.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, trong số các dự án được rà soát, 8 dự án không phải điều chỉnh chủ trương đầu tư; 4 dự án cần thẩm định điều chỉnh, gồm: Hồng Phong 4, Đại Phong, Hồng Phong 1 và Hồng Liêm 3. Có 5 dự án đã nghiệm thu, 2 dự án đã được kiểm tra nhưng chưa nghiệm thu và 7 dự án chưa đề nghị kiểm tra.

Sở Công thương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính đẩy nhanh thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh trong tháng 11.2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, bồi thường, giao và cho thuê đất. UBND xã Hòa Thắng, xã Sông Lũy cùng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 khẩn trương ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, các dự án trên đều nằm trong Kết luận thanh tra 1027 của Thanh tra Chính phủ, phát hiện các sai phạm do giao đất trái quy định, chồng lấn lên vùng dự trữ khoáng sản quốc gia.



