Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ gỡ vướng 6 dự án điện gió gần 15.000 tỉ đồng

6 dự án điện gió "mắc kẹt" vì chồng lấn quy hoạch khoáng sản

Ngày 28.7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Phó thủ tướng, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với 6 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũ, nhằm sớm đưa các dự án vào vận hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc kiến nghị được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 233 của Chính phủ về chủ trương, phương hướng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo; đồng thời phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số.

Các dự án điện gió được đề cập gồm: Đắk N'Drung 1, Đắk N'Drung 2, Đắk N'Drung 3, Nam Bình 1, Đắk Hòa và Asia Đắk Song 1 đều được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2020. Các dự án có tổng công suất khoảng 430 MW, tổng vốn đầu tư gần 14.967 tỉ đồng.

Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án điện gió chồng lấn trên vùng dự trữ khoáng sản đi vào hoạt động ẢNH: QUẾ HÀ

Đây cũng là nhóm dự án từng được Thanh tra Chính phủ đề cập tại kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP khi triển khai trên khu vực chồng lấn quy hoạch bô xít và khoáng sản quốc gia.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện mới có 1 dự án phát điện thương mại, trong khi 5 dự án còn lại đã đầu tư xây dựng cơ bản, nhưng chưa thể vận hành do vướng quy hoạch khoáng sản.

Nguyên nhân được xác định là diện tích các dự án chồng lấn với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866 năm 2023.

Việc chồng lấn khiến các dự án chưa đủ điều kiện hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa vào khai thác, vận hành, gây lãng phí nguồn lực.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua đã nhiều lần làm việc với các bộ, ngành Trung ương và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét đưa phần diện tích thực hiện 6 dự án ra khỏi quy hoạch khoáng sản, chuyển sang khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trong thời hạn 50 năm để phù hợp với thời gian hoạt động của các dự án.

Đề xuất này đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng nếu được tháo gỡ, các dự án điện gió này sẽ đóng góp khoảng 500 tỉ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương, tạo thêm việc làm, khai thác hiệu quả tiềm năng gió và đất đai, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Công thương: Gỡ vướng là đúng nhưng không hợp thức hóa sai phạm

Trong khi đó, ngày 27.7, Bộ Công thương đã có văn bản số 5782 gửi Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, đề xuất phương án xử lý đối với các dự án điện gió chồng lấn quy hoạch khoáng sản nhóm I trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chủ yếu thuộc khu vực Đắk Nông cũ - các dự án mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã nêu, trên cơ sở các nội dung được Thanh tra Chính phủ nêu tại kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP.

Bộ Công thương cho rằng gỡ vướng các dự án điện gió là đúng nhưng không hợp thức hóa sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận ẢNH: QUẾ HÀ

Bộ Công thương đánh giá, việc nghiên cứu phương án tháo gỡ là cần thiết nhằm hài hòa giữa mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo với yêu cầu quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Tuy nhiên, việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật và không hợp thức hóa những tồn tại, vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận.

Đáng chú ý, bằng văn bản số 5782, Bộ Công thương không đồng tình với phương án đưa toàn bộ diện tích các dự án vào khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trong thời hạn 50 năm như đề xuất trước đó của tỉnh. Thay vào đó, bộ kiến nghị chỉ xem xét điều chỉnh đối với phần diện tích thực sự cần thiết phục vụ xây dựng, vận hành và bảo vệ công trình điện gió sau khi rà soát cụ thể từng dự án.

Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm rà soát ranh giới, diện tích chồng lấn, hiện trạng khoáng sản, nhu cầu sử dụng đất của từng dự án; lập hồ sơ khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo đúng quy định.

Trường hợp khu vực đã được cấp phép thăm dò hoặc khai thác khoáng sản thì phải có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi hoàn tất các thủ tục này, Bộ Công thương kiến nghị giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhóm I theo đúng thẩm quyền.

Bộ Công thương đồng thời nhấn mạnh, việc tháo gỡ chỉ nhằm xử lý xung đột giữa quy hoạch điện và quy hoạch khoáng sản, không làm thay đổi trách nhiệm xử lý các vi phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường và các nội dung khác đã được Thanh tra Chính phủ kết luận. Các dấu hiệu vi phạm (nếu có) vẫn phải tiếp tục được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.