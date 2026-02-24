Vướng sai phạm, 19 dự án điện gió, điện mặt trời ở Lâm Đồng chưa có lối ra

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ngày 23.2) đối với các tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên phạm vi toàn tỉnh, tổ công tác số 3 (do Sở Công thương làm thường trực) tổng hợp và xin ý kiến tháo gỡ khó khăn cho 20 dự án năng lượng tái tạo triển khai đầu tư trên vùng khoáng sản (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, đến nay mới chỉ có 1 dự án điện mặt trời Hồng Phong 5.2 (trong tổng số 20 dự án) đã được Bộ NN-MT có văn bản thống nhất phương án xử lý khó khăn vướng mắc; 19 dự án còn lại đều chưa có hướng xử lý, tháo gỡ.

Một nhà máy điện gió tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng đang cần tháo gỡ khó khăn ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án điện gió, điện mặt trời vướng mắc gì?

Cụ thể, dự án điện gió Phú Lạc giai đoạn 2, do Công ty CP phong điện Thuận Bình (ở xã Liên Hương) có công suất 25,2 MW, diện tích 6,15 ha, tổng vốn đầu tư 1.020 tỉ đồng. Đây là dự án mà kết luận số 1027/KL-TTCP ngày 28.4.2023 của Thanh tra Chính phủ cho rằng có sai phạm khi nhà máy xây dựng trên khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, cho thuê đất 5 năm, không đúng quy định của luật Đất đai và xây dựng khi chưa được bàn giao mặt bằng.

Nhà máy Phong điện 1 - Bình Thuận giai đoạn 2, do Công ty TNHH năng lượng tái tạo 2 Bình Thuận (ở xã Liên Hương), công suất 29,7 MW, diện tích ban đầu 115 ha (đang xin điều chỉnh giảm xuống còn 28,75 ha), tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng.

Đây cũng là dự án mà Thanh tra Chính phủ kết luận xây dựng trên vùng dự trữ khoáng sản (titan) quốc gia; xây dựng nhà máy khi bản vẽ chưa được phê duyệt, khởi công khi chưa được bàn giao đất (đến nay vẫn chưa được bàn giao đất).

Nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời "đè" lên vùng dự trữ khoáng sản quốc gia, cần được tháo gỡ về thủ tục pháp lý ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với các dự án điện mặt trời, gồm: Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm, Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm 1 (đều ở xã Hàm Kiệm, trước đây là huyện Hàm Thuận Nam), Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A, 1B, Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 (ở xã Hòa Thắng), Nhà máy điện mặt trời Mũi Né, Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 đều nằm trên vùng dự trữ khoáng sản titan.

Đối với các dự án điện gió, gồm: Nhà máy điện gió Hồng Phong 1, Nhà máy điện gió Thái Hòa, Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (đều ở xã Hòa Thắng), Nhà máy điện gió Đại Phong (ở phường Mũi Né).

Tất cả các dự án năng lượng trên đều được Thanh tra Chính phủ xác định có sai phạm, như xây dựng trên vùng dự trữ khoáng sản titan (chỉ Thủ tướng Chính phủ mới có quyền cấp phép), xây dựng khi chưa đủ điều kiện pháp lý về đất đai và sai phạm về thời gian cho thuê đất để thực hiện dự án.

Hiện nay một số dự án đã phát điện thương mại, nhưng có những dự án hoàn chỉnh mà chưa được đấu nối để phát điện.

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2 là dự án duy nhất đã được cơ bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý về đất đai ẢNH: QUẾ HÀ

Ngoài ra, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết đang đề xuất tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà máy điện gió ở Đắk Nông (cũ), như: Đắk Hòa (đã phát điện), Nam Bình (đã xây dựng hoàn thành), Asia Đắk Song 1, Đắk N'Đrung 1, Đắk N'Đrung 2 và Đắk N'Đrung 3.

Đây là các dự án đang gặp khó khăn vì vướng các sai phạm như chồng lấn lên vùng khoáng sản (bô xít), vướng các thủ tục đất đai và gia hạn thời gian hoàn thành dự án bị chậm, kéo dài.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10.12.2024 của Chính phủ, tất cả dự án trên đều thuộc đối tượng tháo gỡ.

Thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ cho từng dự án. Tuy nhiên, về thủ tục thẩm quyền xử lý thuộc các bộ như Công thương, NN-MT nên phải chờ các cơ quan này phản hồi để tháo gỡ từng bước.

Xin hướng xử lý từ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an

Ngày 9.9.2025, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an, đề nghị cho ý kiến về việc tiếp tục giải quyết thủ tục cho các dự án năng lượng có sai phạm, hay tạm ngừng.

Theo đó, trong thời gian chưa có quyết định chính thức của Cơ quan ANĐT thì UBND tỉnh Lâm Đồng tạm dừng giải quyết các hồ sơ, hay được phép giải quyết thủ tục liên quan đến việc khắc phục các sai phạm tại các dự án năng lượng tái tạo và thủy điện trên địa bàn?

Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm vướng sai phạm nằm trên vùng dự trữ khoáng sản titan quốc gia ẢNH: QUẾ HÀ

Đến ngày 27.10.2025, Cơ quan ANĐT có văn bản phúc đáp gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng cơ quan này đang điều tra vụ án "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ", "mua bán hóa đơn trái phép" tại Hà Nội và một số tỉnh, thành.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét các sai phạm, "Cơ quan ANĐT chỉ tiến hành điều tra đối với các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện trong quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT không khởi tố đối với các dự án. Đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo, thủy điện, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo Nghị quyết 233/NQ-CP của Chính phủ", văn bản của Cơ quan ANĐT nêu rõ.