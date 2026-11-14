Đất vàng ven biển Mũi Né, nơi bỏ hoang, nơi vẫn xây mới

Trong khi đó, những công trình nghỉ dưỡng mới vẫn mọc lên sát mép biển Mũi Né, đặt ra câu hỏi về hiệu quả sử dụng quỹ đất ven biển.

Ngày 12.11, có mặt tại khu vực cuối đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu phố Suối Nước, phường Mũi Né (Lâm Đồng), PV Thanh Niên ghi nhận khung cảnh vắng vẻ trên tuyến đường dài khoảng 1 km, nối từ đường Xuân Thủy ra khu vực ven biển. Dọc tuyến đường có nhiều cơ sở du lịch, nhưng không ít công trình đã ngừng hoạt động, bỏ hoang.

Đây là khu vực có giá trị thương mại cao, được xem là quỹ đất vàng ven biển Mũi Né. Thế nhưng, một nghịch lý đang hiện hữu: nhiều resort, khách sạn được đầu tư từ hàng chục năm trước nhưng chưa thể đưa vào khai thác, trong khi những công trình nghỉ dưỡng mới vẫn tiếp tục được xây dựng ngay sát biển.

Nhiều bungalow tại các dự án du lịch ở khu phố Suối Nước bị bỏ hoang, xuống cấp ẢNH: Q.H

Resort 40 phòng bỏ hoang, khách sạn 11 tầng dở dang

Nằm ở cuối đường Nguyễn Cơ Thạch, Hải Đăng Resort từng được giới thiệu là khu nghỉ dưỡng lý tưởng tại Mũi Né. Theo thông tin trên các trang quảng bá du lịch, khu nghỉ này được xây dựng từ năm 2008, có quy mô khoảng 40 phòng cùng nhiều bungalow, hồ bơi và tiện nghi đạt tiêu chuẩn 2 sao.

Tuy nhiên, hiện nay, khu nghỉ dưỡng gần như không còn dấu hiệu hoạt động. Nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài bỏ hoang.

Hải Đăng Resort từng được quảng bá là khu nghỉ mát lý tưởng, nay hoang tàn, bỏ hoang ở cuối đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Mũi Né, Lâm Đồng) ẢNH: QUẾ HÀ

Ghi nhận tại hiện trường, hồ bơi sát biển không còn được chăm sóc, nước đọng lâu ngày. Cỏ dại phủ kín khuôn viên, cây cối mọc um tùm. Nhiều phòng nghỉ hư hỏng, mái nhà xơ xác; bên trong, nệm mút rách, thiết bị xuống cấp do không được sử dụng và bảo quản.

Hải Đăng Resort với nhiều hạng mục xuống cấp, bỏ hoang sau thời gian dài không hoạt động ẢNH: QUẾ HÀ

Đáng chú ý, ngay mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch, trên vách tường khu nghỉ dưỡng này còn xuất hiện dòng chữ "2,5 ha mặt biển" kèm số điện thoại 096…, có dấu hiệu rao bán hoặc sang nhượng khu đất ven biển.

Hai khách sạn cao 11 tầng, mặt tiền đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, cách Hải Đăng Resort vài trăm mét ẢNH: QUẾ HÀ

Cách Hải Đăng Resort vài trăm mét, tại mặt tiền đường Xuân Thủy, một cặp khách sạn cao tầng cũng nằm bất động suốt hơn 10 năm. Hai khối nhà có mặt tiền rộng khoảng 200 m, mỗi tòa cao 11 tầng, cơ bản hoàn thiện phần thô nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Phía sau hai khối khách sạn là hàng chục bungalow, hồ bơi và một nhà hàng 3 tầng rộng hàng trăm mét vuông. Tất cả đều trong tình trạng xây dựng dở dang, cỏ dại mọc um tùm.

Bên trong tầng trệt hai khối khách sạn, hàng chục thùng sơn, bao xi măng và vật liệu xây dựng vẫn nằm ngổn ngang. Những dấu vết này cho thấy công trình đã dừng thi công từ nhiều năm trước.

Hai khối khách sạn cao 11 tầng trên đường Xuân Thủy xây dựng dở dang, bỏ hoang hơn 10 năm ẢNH: QUẾ HÀ

Resort mới vẫn mọc lên sát mép biển

Trái ngược với những công trình bỏ hoang, cách Hải Đăng Resort khoảng 300 m, một khu nghỉ dưỡng khác đang được xây dựng. Tại đây, nhà hàng rộng hàng trăm mét vuông cùng nhiều bungalow kiên cố, hiện đại đang dần hình thành. Đáng chú ý, các công trình nằm phía dưới đường Xuân Thủy, sát mép bờ biển.

Các công trình resort khác mọc lên ngay sát biển ẢNH: Q.H

Theo hồ sơ UBND phường Mũi Né cung cấp, đây là công trình thuộc dự án Resort & Hotel Lamuine 1, do Công ty TNHH M.Q làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích đất sử dụng 45.283,7 m², được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cấp phép theo Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29.11.2005 và Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 31.12.2019.

Theo quy hoạch, dự án gồm các hạng mục khách sạn, bungalow, nhà hàng trung tâm, chòi nghỉ mát, khu tiếp tân, sân tennis, khu vui chơi trẻ em và các công trình phụ trợ khác.

Đất vàng ven biển Mũi Né, nơi bỏ hoang, nơi vẫn xây mới ẢNH: Q.H

Phường Mũi Né nằm trong Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Quỹ đất ven biển tại khu phố Suối Nước có lợi thế về cảnh quan, tiềm năng phát triển du lịch và khả năng thu hút du khách. Tuy nhiên, thực tế nhiều dự án bỏ hoang, xây dựng dở dang trong thời gian dài cho thấy nguồn lực đất đai chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Theo UBND phường Mũi Né, trên địa bàn hiện có 16 dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn và cơ bản đã xử lý xong các vướng mắc. Dù vậy, những gì đang diễn ra tại khu phố Suối Nước cho thấy việc tháo gỡ thủ tục chưa đồng nghĩa các dự án bỏ hoang, dở dang đã được đưa vào khai thác.