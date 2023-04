Lâm Đồng: Thuê máy tính để 3 trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại

Sáng 10.4, ông Nguyễn Văn Gia, Phó giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng cho biết, được sự đồng ý của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở đã thuê hệ thống máy tính để 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn hoạt động trở lại, tránh tình trạng xe hết hạn đăng kiểm phải chờ đợi.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 49-01A (TP.Đà Lạt) hoạt động trở lại từ sáng 10.4 LÂM VIÊN

Cụ thể, các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 49-01S (TP.Đà Lạt), 49-02S (TP.Bảo Lộc) và 49-03S được thuê hệ thống máy tính phục vụ kiểm định xe, trước mắt mỗi nơi 1 dây chuyền. Cả 3 trung tâm đều hoạt động trở lại từ sáng 10.4.

Nhiều chủ xe ô tô đến làm thủ tục đăng kiểm tại Trung tâm 49-01S LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ sáng 4.4, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đồng loạt khám xét 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên để thu thập chứng cứ điều tra, xác minh những dấu hiệu sai phạm tại các trung tâm nói trên. Sau khám xét, hệ thống máy tính của 3 trung tâm phục vụ việc kiểm định bị công an thu giữ nên cả 3 trung tâm phải tạm ngưng hoạt động.

Đến ngày 6.4, các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hoàng Vũ, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cùng 4 bị can khác, liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm để điều tra về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Ngoài ra, còn có bị can Phùng Văn Hồng (Thanh tra Sở GTVT Lâm Đồng), có vợ là L.T.D, làm Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, chuyên thiết kế, cải tạo ô tô.

Trung tâm Đăng kiểm 49-01S phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 4.4 LÂM VIÊN

Trong quá trình hoạt động, Hồng và vợ có những "tác động" để hợp thức nhiều hồ sơ đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 49-01S (TP.Đà Lạt) và 49-02S (TP.Bảo Lộc). Thống kê sơ bộ từ năm 2018 - 2022, số lượng hồ sơ Công ty TNHH Thiên Phúc thực hiện thiết kế và hợp thức hóa việc thi công cải tạo kết cấu xe là trên 200 phương tiện. Trong số đó, ông Hồng trực tiếp nộp đăng ký nghiệm thu tại các trung tâm đăng kiểm 29 bộ hồ sơ và trực tiếp chi bồi dưỡng cho đăng kiểm viên 14,5 triệu đồng.