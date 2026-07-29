Lâm Đồng: Vì sao nhiều kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng?

Ngày 29.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị còn tồn đọng theo Quyết định số 50 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các nội dung kéo dài sau sáp nhập địa giới hành chính.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành phải rà soát toàn bộ kiến nghị kiểm toán chưa hoàn thành và báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 31.7.

Đối với các nội dung đã hoàn thành, đơn vị phải gửi kèm hồ sơ, chứng từ chứng minh. Trường hợp chưa thực hiện hoặc đang triển khai, các đơn vị phải nêu rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất hướng xử lý.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp kết quả, chuẩn bị hồ sơ phục vụ buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII. Các sở, ngành liên quan cũng phải chủ động phối hợp, cung cấp tài liệu và giải trình khi được yêu cầu.

Các tồn đọng sau kết luận kiểm toán tại tỉnh Lâm Đồng (cũ) vẫn chưa được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiều kiến nghị kiểm toán tài chính vẫn chậm thực hiện

Yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 12189 ngày 27.7 được ban hành trong bối cảnh nhiều kiến nghị kiểm toán phát sinh từ thời điểm 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) chưa được xử lý dứt điểm. Các tồn tại chủ yếu liên quan đến đất đai, tài nguyên, đầu tư công và nghĩa vụ tài chính của các đơn vị được kiểm toán.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, tại khu vực Đắk Nông (cũ), nhiều khoản thu ngân sách có giá trị lớn vẫn chưa được thực hiện.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng P.L.T chưa nộp hơn 123,7 tỉ đồng tiền quy đổi kết quả đấu giá cho thuê rừng vào ngân sách nhà nước. Nguyên nhân được xác định là vẫn chờ hướng dẫn thống nhất về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn tiền này.

Các kết luận kiểm toán liên quan đến quản lý rừng, đất nông nghiệp phát sinh trước năm 2024 vẫn chưa được thực hiện kịp thời theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước ẢNH: QUẾ HÀ

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP P.T cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và rừng với số tiền hơn 107,4 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra tình trạng buông lỏng quản lý tại một số doanh nghiệp lâm nghiệp, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ngoài ra, vẫn còn doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất tại dự án khu dân cư thị trấn Ea T'ling và nhiều trường hợp chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách.

Tại tỉnh Lâm Đồng (cũ), Kiểm toán Nhà nước tiếp tục yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc miễn tiền thuê đất không đúng quy định đối với 48 doanh nghiệp thứ cấp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội.

Theo kết luận kiểm toán, các doanh nghiệp này đầu tư trên hạ tầng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nên không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo quy định.

Cơ quan kiểm toán cũng yêu cầu xử lý các tồn tại trong việc giao đất thực hiện một số dự án thủy điện có diện tích chồng lấn quy hoạch ba loại rừng; thu hồi gần 6 tỉ đồng chi thưởng không đúng quy định tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; đồng thời tiếp tục xử lý khoản kinh phí hơn 16,3 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 chưa được quyết toán.

Đối với tỉnh Bình Thuận (cũ), nhiều kiến nghị kiểm toán liên quan đến quản lý tài nguyên và đầu tư công cũng vẫn chưa hoàn thành.

Đáng chú ý là vụ khai thác hơn 102.800 m³ cát nhiễm mặn trái phép tại một dự án xây dựng; việc rà soát nghĩa vụ thuế của dự án Royal Ruby Villa Mũi Né; các khoản tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn kéo dài tại nhiều dự án; cùng yêu cầu thu hồi kinh phí tương ứng quỹ đất dành cho nhà ở xã hội tại các khu đô thị.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan tham mưu khẩn trương báo cáo việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước ẢNH: QUẾ HÀ

Tỷ lệ thực hiện còn thấp, vướng mắc sau sáp nhập

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hết năm 2024, Bình Thuận (cũ) là địa phương có giá trị kiến nghị kiểm toán về tài chính lớn nhất với hơn 541,6 tỉ đồng, nhưng mới thực hiện khoảng 18,6%.

Đắk Nông (cũ) đã xử lý khoảng 12,6% tổng giá trị kiến nghị, trong khi Lâm Đồng (cũ) mới thực hiện hơn 4,5% số tiền phải thu hồi theo kết luận kiểm toán.

Trong khi đó, đối với các kết luận kiểm toán phát sinh trong năm 2025, kết quả thực hiện đạt hơn 98,5%, với tổng giá trị xử lý trên 3.139 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc sáp nhập đơn vị hành chính khiến quá trình xử lý một số kiến nghị kiểm toán gặp khó khăn do thay đổi cơ quan đầu mối, hồ sơ và chủ thể thực hiện.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 10235 kiến nghị Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu cơ chế tháo gỡ các vướng mắc phát sinh sau sáp nhập; đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm những nội dung còn khả năng thực hiện, bảo đảm các kết luận của Kiểm toán Nhà nước được chấp hành đầy đủ, đúng quy định.