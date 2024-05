Lâm Đồng: Xử phạt người điều hành nhóm Zalo thông tin để tài xế né chốt CSGT

Ngày 24.5, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.C.H (56 tuổi), người điều hành nhóm Zalo "An toàn giao thông 49" thông tin để tài xế né chốt CSGT.

Ông N.C.H tại cơ quan Công an CTV

Hành vi của ông N.C.H được cơ quan chức năng xác định là "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Đồng thời, buộc ông H. giải tán nhóm Zalo nói trên.

Theo đó, từ đầu tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.Bảo Lộc phát hiện nhóm Zalo "An toàn giao thông 49" với 358 thành viên thường xuyên thông báo thông tin để né các chốt kiểm tra an toàn giao thông đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, nhóm này cùng nhau chia sẻ thông tin vị trí tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT trên địa bàn TP.Bảo Lộc và các khu vực lân cận để thành viên trong nhóm biết và né tránh, đối phó.

Qua xác minh, Công an TP.Bảo Lộc xác định ông N.C.H giữ vai trò quản lý, điều hành nhóm Zalo này. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.