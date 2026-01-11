Lâm Đồng yêu cầu làm rõ yếu tố thua lỗ, rủi ro từ XSKT Đắk Nông

Ngày 11.1, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp về việc giám sát và kết quả công tác năm 2025, nhiệm vụ năm 2026.

XSKT Bình Thuận, Lâm Đồng kinh doanh hiệu quả, Đắk Nông thua lỗ

Theo kết luận, trong khi Công ty TNHH MTV XSKT Bình Thuận và Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng duy trì đà tăng trưởng, nộp ngân sách ổn định, thì Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông bộc lộ nhiều rủi ro, yếu kém, từ tỷ lệ tiêu thụ thấp đến rủi ro giám sát. Ông Hiệp yêu cầu thanh tra và công an vào cuộc làm rõ.

Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng sản xuất kinh doanh hiệu quả, có đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh ẢNH: L.V

Tại cuộc họp của Hội đồng XSKT tỉnh Lâm Đồng, do ông Võ Ngọc Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng giám sát (HĐGS), diễn ra ngày 8.1, ông Hiệp đánh giá cao vai trò của HĐGS sau sắp xếp đơn vị hành chính (tỉnh Lâm Đồng mới). Bộ máy của HĐGS XSKT được kiện toàn kịp thời, duy trì họp hằng quý, giám sát chặt chẽ từ khâu quay số mở thưởng đến thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé không bán hết.

Theo kết luận, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV XSKT Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Bình Thuận cũ) và Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng (Lâm Đồng cũ) hoạt động sản xuất, kinh doanh khá hiệu quả; đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh.

Trong bối cảnh ngân sách địa phương còn chịu nhiều áp lực, sự đóng vào ngân sách từ hoạt động XSKT đóng góp quan trọng cho đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế.

Ngược lại, Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông chưa đạt nguồn thu kế hoạch đề ra. Cụ thể, tỷ lệ tiêu thụ thấp, tỷ lệ trả thưởng lại cao, dẫn đến lỗ lũy kế tăng cao. Ông Hiệp yêu cầu cần có giải pháp cụ thể, phù hợp để cải thiện kết quả kinh doanh, nâng cao tỷ lệ tiêu thụ trong thời gian tới đối với đơn vị này. Trong đó, ông Hiệp yêu cầu phải tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát.

Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông (tỉnh Đắk Nông cũ), nay thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng làm ăn không hiệu quả, lỗ lũy kế tăng cao ẢNH: Q.H

Rà soát quy trình thu hủy vé, kiểm tra các trường hợp trúng lớn

Tại Ban Giám sát xổ số P.Bắc Gia Nghĩa, phát hiện một số trường hợp biên bản thu hủy vé bước 1 ở các điểm thu hủy vé số của Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông tại khu vực miền Trung chưa đầy đủ thành phần giám sát theo quy định (thiếu chữ ký của thành viên giám sát). Ông Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Sở Tài chính (cơ quan thường trực HĐGS) tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, để kiện toàn HĐGS;

Tham mưu UBND tỉnh có văn bản tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn về hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông, nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng theo dự toán được Trung ương giao;

Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về đề nghị của Ban Giám sát xổ số P.Bắc Gia Nghĩa để bổ sung thành viên ban này, nhằm bảo đảm với tình hình hoạt động thực tế. Không để xảy ra tình trạng thành viên của ban tham gia giám sát không quá 1/2 số thành viên theo quy định;

Các Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến khi có thông báo mới như ý kiến của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH MTV XSKT Bình Thuận sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp lớn cho ngân sách và công tác an sinh xã hội ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Võ ngọc Hiệp yêu cầu Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông rà soát các tồn tại, vướng mắc để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, giảm thiểu rủi ro.

Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các trường hợp không đủ thành phần tham gia giám sát khi thực hiện thu hủy vé bước 1 ở các điểm thu, hủy vé của công ty tại khu vực miền Trung nhằm minh bạch thông tin và ngăn ngừa tiêu cực (nếu có).

Yêu cầu rà soát, đối chiếu, kiểm tra các hồ sơ, biên bản giám sát, đối với các trường hợp vé xổ số trúng giải thưởng lớn trong thời gian vừa qua với các trường hợp biên bản thu hủy vé bước 1 ở các điểm không đủ chữ ký thành viên giám sát để báo cáo UBND tỉnh và các dấu hiệu bất thường khác (nếu có).

Ông Võ Ngọc Hiệp giao ông Trần Mậu Dũng, Phó chánh thanh tra tỉnh, Phó chủ tịch HĐGS và ông Nguyễn Văn Hồ, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường (PC03 - Công an tỉnh) chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, đối chiếu, kiểm tra các hồ sơ, biên bản giám sát đối với các trường hợp vé xổ số trúng giải thưởng lớn trong thời gian qua với những trường hợp biên bản thu hủy vé bước 1 ở các điểm không đủ chữ ký thành viên giám sát. Báo cáo kết quả rà soát cho HĐGS và UBND tỉnh trong tháng 1.

Trong năm 2025, XSKT Bình Thuận đạt tổng doanh thu 5.701 tỉ đồng, đạt 103,8% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2024; nộp ngân sách nhà nước 2.388,8 tỉ đồng, đạt 111,1% so với kế hoạch năm 2025, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2024. Còn Công ty XSKT Lâm Đồng đạt tổng doanh thu 5.703,4 tỉ đồng, đạt 102,9% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2024; nộp ngân sách nhà nước 2.330 tỉ đồng, đạt 102,2% so với kế hoạch năm 2025, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024.



