Làm gì để giữ an toàn khi máy bay gặp nhiễu động?

Nhiều hành khách đã trải qua cảm giác lo lắng khi máy bay rung lắc. Họ nhắm mắt, tay bám chặt vào tay vịn, chuẩn bị tinh thần cho chuyến "tàu lượn" phía trước. Nhiễu động không khí có thể rất mạnh và gây thương tích.

Luôn thắt dây an toàn

"Ngồi yên và thắt chặt dây an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong lúc nhiễu động," Thomas Guinn, một giáo sư khoa học hàng không ứng dụng tại Đại học Hàng không Embry-Riddle khuyên.

Ngay cả khi đèn báo dây an toàn tắt, hãy giữ dây an toàn được cài lỏng. Chỉ cần cài dây an toàn, dù là lỏng, cũng có thể là sự khác biệt giữa an toàn và chấn thương. Nhiễu động đột ngột có thể xảy ra mà không có cảnh báo, biến những hành khách không được buộc chặt thành các "vật thể bay".

Trong khi đang đi lại

Khi máy bay gặp nhiễu động và bạn đang đi trong khoang máy bay thì hãy cúi thấp xuống và bám chặt vào một thứ gì đó chắc chắn, như tay vịn hoặc lưng ghế. Không dùng nhà vệ sinh trong những thời điểm có khả năng gặp nhiễu động, thường là trong những chuyến bay vượt đại dương. Bạn nên quay trở lại ghế ngồi.

Mặt nạ dưỡng khí và một số thiết bị rơi xuống từ trần máy bay của chiếc máy bay Boeing 777-300ER của Hãng hàng không Singapore Airlines khi máy bay gặp nhiễu động hôm 21.5 Reuters

Các tiếp viên đều được đào tạo để hướng dẫn hành khách trở lại ghế ngồi trong lúc nhiễu động. Họ cũng biết những điểm ổn định trên khắp máy bay - những nơi cần nắm khi cần thiết.

Chọn ghế ngồi, nếu được

Chọn một chỗ ngồi ở gần cánh máy bay hoặc ở phía trước máy bay để có chuyến đi êm hơn. "Trung tâm trọng lực gần cánh ít chịu chuyển động hơn so với phía sau máy bay," Arnold Barnett, chuyên gia an toàn hàng không tại Viện công nghệ MIT cho biết. Nhưng nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng vị trí ngồi ít quan trọng hơn việc thắt dây an toàn.

Cẩn thận với đồ xách tay

Đóng chặt ngăn hành lý phía trên để ngăn hành lý rơi xuống trong lúc nhiễu động. "Các vật dụng lỏng lẻo có thể trở thành các vật bay nguy hiểm trong lúc nhiễu động mạnh", John Cox, cựu phi công, hiện là chuyên gia tư vấn an toàn hàng không cảnh báo.

Khi có trẻ nhỏ

An toàn của trẻ em trong lúc máy bay gặp nhiễu động là vô cùng quan trọng. "Giữ trẻ trên đùi không an toàn trong lúc nhiễu động," Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (NTSB) nhấn mạnh. Cơ quan Quản lý hàng không Mỹ (FAA) và NTSB đều khuyến nghị mọi trẻ em nên có ghế ngồi riêng và dây an toàn phù hợp.

Trong trường hợp có nhiễu động, cha mẹ được khuyến cáo nên ẵm trẻ quá nhỏ ra khỏi nôi và giữ chúng trong lòng, cài dây an toàn riêng dính vào dây an toàn của mình.

Giữ bình tĩnh

Kiến thức có thể làm giảm lo lắng. Hiểu rằng nhiễu động, mặc dù không thoải mái, là một phần bình thường của chuyến bay có thể giúp giảm sợ hãi. "Nhiễu động hiếm không gây nguy hiểm cho máy bay", dẫn lời của Paul Williams, một giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Reading (Anh), đã nghiên cứu nhiễu động trong hơn một thập kỷ.

Và việc cập nhật thông tin trên Internet về điều kiện thời tiết và khả năng nhiễu động cũng có thể giúp hành khách chuẩn bị tinh thần tốt hơn.

Nghe theo tiếp viên

Chú ý đến hướng dẫn của tiếp viên và các thông báo an toàn. Họ được đào tạo về nhiễu động và luôn tìm cách giúp hành khách được an toàn. "Làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn là rất quan trọng, đặc biệt là trong trường hợp nhiễu động bất ngờ," Sara Nelson, chủ tịch của Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Quốc tế (CWA) phát biểu.

Nhiễu động có tăng? Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiễu động đang gia tăng do biến đổi khí hậu và mức độ carbon dioxide tăng cao ảnh hưởng đến các luồng không khí. Paul Williams, một giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Reading, đã nghiên cứu nhiễu động trong hơn một thập kỷ. Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng nhiễu động không khí rõ ràng, phổ biến nhất ở độ cao lớn vào mùa đông, có thể tăng gấp ba lần vào cuối thế kỷ này, làm tăng khả năng các chuyến bay gặp phải nhiễu động và các thương tích liên quan. Các nhà khí tượng học sử dụng các thuật toán, vệ tinh và radar để dự báo nhiễu động. Các phi công dựa vào các dự báo này và hướng dẫn từ các kiểm soát viên không lưu để tránh các khu vực nhiễu động, thường điều chỉnh độ cao để tìm không khí yên tĩnh hơn, điều này có thể tốn kém do tiêu thụ nhiên liệu tăng lên. Robert Sumwalt, cựu chủ tịch của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (Mỹ), nhấn mạnh rằng mặc dù không thể dự đoán hoặc tránh được hết tất cả nhiễu động, nhưng nhìn chung nó không gây hại đến cấu trúc máy bay. Tuy nhiên, nhiễu động bất ngờ có thể gây rủi ro cho hành khách và phi hành đoàn nếu họ không được buộc chặt dây an toàn đúng cách. Trong những năm gần đây, các sự cố liên quan đến nhiễu động đã khiến hàng chục người bị thương. Vào tháng 3.2023, 7 hành khách trên một chuyến bay của Lufthansa từ Texas đến Frankfurt đã nhập viện sau khi máy bay gặp phải nhiễu động mạnh. Vào tháng 12.2022, khoảng 20 người trên một chuyến bay của Hawaiian Airlines từ Phoenix đến Honolulu, bao gồm cả một trẻ sơ sinh, bị thương khi máy bay gặp phải không khí hỗn loạn ngay trước khi hạ cánh. Từ năm 2009 đến năm 2022, 163 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên các máy bay đăng ký ở Mỹ đã bị thương nặng do nhiễu động, theo Cục Hàng không Liên bang (FAA). Mặc dù tử vong rất hiếm, nhưng vẫn xảy ra. Vào ngày 21.5 vừa rồi, một người đàn ông 73 tuổi đã qua đời trên chuyến bay của Singapore Airlines từ London đến Singapore. Mười tám người khác đã phải nhập viện và 12 người khác được điều trị vì chấn thương.