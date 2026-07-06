Làm gì khi đã đóng tiền điện, nợ vẫn treo trên app?

Kiểm tra trên app EVNHCMC (Tổng công ty Điện lực TP.HCM), mã số của khách hàng vẫn ghi nhận còn nợ. Tương tự, khách hàng tên N.M.K (Hà Nội) cũng cho biết, từng gặp trường hợp là đã chuyển đóng tiền điện rồi, nhưng hôm sau hóa đơn của gia đình vẫn còn "treo" nợ. "Nếu người dùng điện không để ý, có thể chuyển tiền thêm lần nữa. Trường hợp như vậy, chúng tôi nên làm gì?", khách hàng N.N.K thắc mắc.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) trả lời: Trường hợp nếu khách hàng đã đóng tiền điện qua ứng dụng của đối tác thu hộ, tài khoản ngân hàng đã trừ tiền nhưng trên ứng dụng EVNHCMC vẫn còn "treo" nợ, thì trong vòng 1 ngày, khách hàng cần liên hệ với đơn vị đang cung cấp ứng dụng thanh toán tiền điện để nhờ kiểm tra, hỗ trợ xác nhận thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó, khách hàng có thể liên hệ EVNHCMC để được hỗ trợ liên hệ, đôn đốc đối tác này để kiểm tra giúp khách hàng.

Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn người dân cách sử dụng an toàn và tiết kiệm điện ẢNH: EVNHCMC

Khi liên hệ, khách hàng nên cung cấp mã khách hàng, chứng từ thanh toán (có thể chụp màn hình giao dịch thành công để thuận tiện đối chiếu giữa EVNHCMC và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán) để xử lý nhanh, bảo đảm quyền lợi khách hàng. Thông tin liên hệ EVNHCMC để được hỗ trợ: Tổng đài 1900.545454 hoặc email cskh@hcmpc.com.vn hoặc ứng dụng EVNHCMC hoặc fanpage https://www.facebook.com/evnhcmc1900545454.

Trường hợp khách hàng chuyển tiền thêm lần nữa. EVNHCMC sẽ liên hệ với các đơn vị liên quan để xử lý hoàn trả theo đúng quy định.

Cụ thể, nếu khách hàng thanh toán qua đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, EVNHCMC sẽ xác nhận để các đối tác này hoàn trả tiền điện cho khách hàng; nếu khách hàng thanh toán trực tiếp cho ngành điện, EVNHCMC sẽ xác nhận và chủ động hoàn trả tiền điện cho khách hàng.

Trường hợp khách hàng muốn giữ tiền lại để thanh toán cho lần sau có thể thông báo EVNHCMC theo các kênh thông tin nêu trên để được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, ông Bùi Trung Kiên cũng cho hay, đối với các trường hợp ngành điện tự phát hiện khách hàng thanh toán nhiều lần, EVNHCMC cũng chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng để thực hiện thủ tục hoàn trả theo đúng quy định.