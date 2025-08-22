Làm gì nếu giao tiếp cứ bị chê... nhạt?

Ngại giao tiếp vì bị chê "nhạt"

Từng bị bạn bè chê "nhạt" trong khi đang nói chuyện, việc im lặng và thu mình lại trong lúc đó là cách làm duy nhất, Nguyễn Huy Vũ (22 tuổi), sinh viên năm cuối ngành truyền thông sự kiện tại Trường CĐ FPT (TP.HCM), chia sẻ: "Có lần bạn bảo mình nói chuyện hơi "nhạt" khi đang tranh luận một vấn đề. Mình nghĩ một phần cũng do tâm trạng của bạn khi ấy đang bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước, nên cuộc trò chuyện trở nên kém sôi nổi. Sau đó mình thử cố gắng pha trò nhiều hơn, nhưng không những không tạo được không khí vui vẻ mà còn khiến câu chuyện trở nên gượng gạo".

Vũ cũng cho biết: "Việc nhận lời nhận xét từ bạn bè cũng khiến mình dần trở nên tự ti, đôi khi lựa chọn im lặng thay vì cởi mở để tránh bị đánh giá".

Khi đặt câu hỏi đúng lúc, thể hiện sự quan tâm, người đối diện sẽ cảm thấy được tôn trọng, dù bạn không nói nhiều ẢNH: THANH NHI

Tương tự, Nguyễn Phúc Khải (17 tuổi), ngụ tại P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), kể: "Vài lần đi chơi với bạn bè, em thường hay pha trò, mà cuộc nói chuyện lại không có chủ đề cụ thể nên bầu không khí trở nên kém sôi nổi. Vì vậy, khi bị bạn bè nói là thiếu hài hước thì sau đó thường em sẽ dành thời gian nghe mọi người trò chuyện với nhau hơn là nói".

Theo chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm tâm lý trị liệu Nhân Hoa Việt, việc bị chê "nhạt" không đơn giản là người đó kém thú vị, mà thường xuất phát từ sự lệch pha trong kỳ vọng giao tiếp. Một số người thích trò chuyện sôi nổi, hài hước, trong khi người khác thiên về chiều sâu, thích nghe hơn nói. Khi phong cách giao tiếp không khớp nhau, dễ dẫn đến cảm giác "thiếu muối".

Đối với việc người trẻ dần trở nên im lặng giữa những buổi trò chuyện với bạn bè, chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng cho rằng: "Yếu tố tâm lý từ môi trường như từng bị chê cười khi phát biểu, lớn lên trong môi trường ít khuyến khích thể hiện bản thân, hoặc thường xuyên bị so sánh… cũng khiến bạn trẻ trở nên dè dặt, thu mình lại. Khi tâm lý e ngại lấn át, người đó dễ chọn im lặng hoặc nói chuyện quá an toàn, thiếu sự linh hoạt và phản ứng nhanh".

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm tâm lý trị liệu Nhân Hoa Việt ẢNH: NVCC





Trò chuyện nơi công sở cũng… trục trặc

Bên cạnh các mối quan hệ bạn bè thân quen, nhiều bạn trẻ cũng gặp phải vấn đề tương tự khi trò chuyện cùng đồng nghiệp. Việc bị nhận lời phê bình trong giao tiếp gây cản trở trong việc hòa nhập nơi công sở.

Lê Hồng Đông (24 tuổi), ngụ tại P.An Khánh, TP.HCM (trước đây là P.An Khánh, Q.2, TP.HCM) kể rằng: "Mình từng bị bảo là nói chuyện không vui, ban đầu chỉ là nói đùa qua lại, nhưng sau nhiều lần bị nhận xét như vậy thành ra mình trở nên ngại nói nhiều. Từ đó, trong những lần gặp gỡ nhóm bạn hay đồng nghiệp, mình chỉ nghe người khác nói rồi ngồi cười".

Dù vậy, Đông cho rằng bản thân không nên quá gồng mình để thay đổi hoàn toàn tính cách. "Mình nghĩ đơn giản hơn, tính mình vốn vậy, có cố gắng thì cũng chỉ thay đổi được phần nào. Quan trọng là mình chân thành, bởi những người hợp với mình sẽ hiểu và quý mến mình", Đông bày tỏ.

Tương tự, Huỳnh Thanh Hoài (24 tuổi), ngụ tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang (trước đây là P.Bình Long, H.Châu Phú, tỉnh An Giang) cũng thừa nhận khi giao tiếp với anh, chị đồng nghiệp thường mình bị nhận xét là không thú vị.

Hoài cho biết cách bản thân có thể giao tiếp ổn hơn trong các cuộc trò chuyện chính là cố gắng lắng nghe mọi người đang đề cập đến vấn đề nào rồi xem thử chủ đề đó mình có biết hay không để có thể cùng giao tiếp với mọi người.

Để tự tin hơn trong giao tiếp

Dành lời khuyên cho các bạn trẻ, thạc sĩ Trần Văn Toản, giảng viên, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt, cho rằng nên lắng nghe thật sự, thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói, hãy đặt câu hỏi gợi mở, thể hiện rằng bạn quan tâm đến câu chuyện của người khác. Chia sẻ vừa đủ và có chiều sâu, không cần nói quá nhiều, nhưng mỗi điều bạn chia sẻ nên gắn với cảm xúc, trải nghiệm hoặc góc nhìn riêng, để người khác thấy sự chân thành và thú vị.

Đồng thời, thạc sĩ Trần Văn Toản cho rằng nên giữ cho nhịp trò chuyện tự nhiên, tránh nói nhiều hay nhắn tin quá dài, gói gọn các kết luận trong một lần giao tiếp, thay vào đó hãy để khoảng trống cho người đối diện phản hồi, tạo cảm giác tôn trọng và thoải mái.

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng cũng có lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang loay hoay với kỹ năng giao tiếp.

Trước hết, ông Thắng cho rằng hãy hiểu rõ mình là người hướng nội hay hướng ngoại, đừng cố trở thành người "hài hước nhất phòng". Chân thành và có gu riêng đã đủ để gây thiện cảm.

Theo ông Thắng, biết lắng nghe cũng là một lợi thế. Khi bạn đặt câu hỏi đúng lúc, thể hiện sự quan tâm, người đối diện sẽ cảm thấy được tôn trọng, dù bạn không nói nhiều. Ngoài ra, có thể bắt đầu từ những chia sẻ nhỏ, tự nhiên, thay vì ép mình phải sôi nổi. Cùng với đó, việc đọc sách, xem phim, trải nghiệm sẽ giúp mở rộng vốn sống, làm câu chuyện thêm phong phú.

Điều quan trọng, ông Thắng cho rằng không đánh đồng sự hài hước với giá trị bản thân. Sự tin cậy, cảm giác an toàn bạn mang lại cũng là một điểm cộng rất lớn trong bất kỳ mối quan hệ nào.