Làm giả 13 tờ vé số trúng thưởng lừa người bán dạo

Ngày 4.7, Công an xã Lương Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Luân (48 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, tạm trú Tây Ninh) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một người phụ nữ bán vé số dạo.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Luân đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình ẢNH: B.B

Trước đó, bà N.T.K.H (53 tuổi, ở TP.HCM), bán vé số dạo tại ấp 2, xã Lương Hòa thì có hai thanh niên đi xe máy đến hỏi về việc đổi thưởng. Nhóm này chìa ra 13 tờ vé số kiến thiết mở thưởng ngày 26.6.2026, tất cả đều có hai số cuối là 19, trùng với giải Tám (trị giá 100.000 đồng/tờ) để nhờ đổi thưởng.

Do tin tưởng, bà H. đã đưa cho nhóm thanh niên 1,1 triệu đồng tiền mặt cùng 20 tờ vé số mới trị giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, khi mang số vé này đến đại lý đổi thưởng, bà H. mới biết toàn bộ 13 tờ vé số đều đã bị cắt dán, chỉnh sửa tinh vi ở hai số cuối.

Ngay sau đó, nhận được tin báo từ nạn nhân, lực lượng Công an xã Lương Hòa đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Luân và tạm giữ phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, Luân thừa nhận đã tự tay cắt, sửa các tờ vé số trật thành vé trúng giải nhằm lừa đảo. Trước đó, Luân là đối tượng đã có một tiền án cũng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vừa ra tù tháng 8.2024 và chưa được xóa án tích. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.