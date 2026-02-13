Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

Làm giá cổ phiếu bằng 19 tài khoản, một nhà đầu tư bị phạt 1,5 tỉ đồng

Mai Phương
Mai Phương
13/02/2026 15:37 GMT+7

Một nhà đầu tư bị xử phạt kịch khung 1,5 tỉ đồng do có hành vi làm giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 12.2 công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Phương Thúy về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 4.1. 2021 - 30.12.2022, bà Bùi Thị Phương Thúy đã sử dụng 19 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu của Công ty CP Quốc tế Phương Anh (mã chứng khoán PAS) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PAS. Đây chính là hành vi làm giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Làm giá cổ phiếu bằng 19 tài khoản, một nhà đầu tư bị phạt 1,5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Một nhà đầu tư thao túng cổ phiếu PAS bị xử phạt hành chính tối đa 1,5 tỉ đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Sau khi kiểm tra, tính toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết hành vi vi phạm của bà Thúy không cho thấy có khoản thu trái pháp luật. Dù vậy, bà Thúy vẫn bị áp dụng mức phạt hành chính 1,5 tỉ đồng - là mức xử phạt hành chính cao nhất đối với hành vi vi phạm này. Đồng thời, bà cũng bị cấm giao dịch chứng khoán thời hạn 2 năm, kể từ ngày 13.2.2026 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 10.1.2026.

Bên cạnh đó, có 16 cá nhân cho bà Bùi Thị Phương Thúy mượn tài khoản làm giá cổ phiếu, gồm: ông Nguyễn Đình Huy, bà Đinh Thị Hương, ông Vũ Minh Quân, bà Bùi Thị Hương Giang, bà Trần Thị Phương Thúy, ông Nguyễn Tuấn Mạnh, ông Nguyễn Văn Thưởng, ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Nghĩa, bà Trần Thị Hương Giang, bà Nguyễn Hồng Vân, bà Bùi Thị Ngọc, bà Nguyễn Thị Phượng, ông Phạm Hoàng Kiên, ông Nguyễn Văn Toản, bà Hà Thị Hương Giang. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 16 cá nhân có số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, 16 cá nhân trên vẫn bị cấm giao dịch chứng khoán, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 13.2.2026.


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với hai cá nhân thao túng giá cổ phiếu SJS.

