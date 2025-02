Làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước, lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Ngày 14.2, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Linh Phượng (58 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, tạm trú ở Vĩnh Long) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Phạm Thị Linh Phượng tại tòa ẢNH: NAM LONG

Theo cáo trạng, ngày 8.3.2022, Phạm Thị Linh Phượng mua lại Công ty TNHH MTV Quốc Duy Anh và đứng tên làm giám đốc. Sau khi chuyển nhượng, công ty không hoạt động. Lúc này, Cao Minh Tân (58 tuổi, chồng của Phượng) thuê công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cảng Quốc Duy Anh nhưng không được Sở TN-MT Vĩnh Long thông qua.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, vợ chồng Phượng nói dối với ông S. và ông K. (cùng ngụ TP.HCM) là công ty của mình được phép nạo vét chất thải (cát) tại cảng để bán. Để bị hại tin tưởng, Tân và Phượng đưa các giấy tờ giả cơ quan chức năng thuộc Bộ GTVT và UBND tỉnh Vĩnh Long. Tin lời, vào tháng 4 và 8.2022, ông S. và ông K. ký hợp đồng và chuyển cho vợ chồng Phượng hơn 11 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Tân và Phượng không thực hiện theo hợp đồng. Các bị hại phát hiện tài liệu giả và nhiều lần đòi tiền lại không được đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của Tân và Phượng.

Trong quá trình điều tra, Phượng chỉ thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi làm giả con dấu tài liệu là do Tân làm, Phượng không biết. Đối với số tiền chiếm đoạt, cả 2 dùng tiêu xài và trả nợ.

Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Tân cung cấp nhiều tài liệu có liên quan đến việc khám, điều trị bệnh thần kinh. Kết quả giám định tại thời điểm gây án và hiện tại, Tân bị rối loạn nhân cách do sử dụng rượu, giai đoạn trầm cảm nặng; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; hiện tại mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; rối loạn nhân cách do thời gian dài sử dụng rượu, bia…

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Cao Minh Tân, chuyển đến điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần T.Ư Biên Hòa. Sau khi Tân điều trị bệnh ổn định sẽ phục hồi điều tra, xử lý.

Tại tòa, Phượng thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải. HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.