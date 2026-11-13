Làm mới 'Như khúc tình ca', chàng trai được Thái Châu, Quốc Đại cho điểm tuyệt đối

Tập 7 Người kể chuyện tình lên sóng với chủ đề Những nốt nhạc xanh, qua phần tranh tài của 3 thí sinh gồm Đỗ Thảo My, Đào Trung Tín và Tăng Vịnh Nghi. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Như Hảo và ca sĩ Quốc Đại.

Đào Trung Tín chinh phục ban giám khảo với Như khúc tình ca Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài, Đào Trung Tín mang đến ca khúc Như khúc tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Trong câu chuyện được dàn dựng, nam thí sinh hóa thân thành một thanh niên xung phong tại nông trường, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Thanh Thanh - cô gái thành thị do diễn viên Phan Như Thùy đảm nhận.

Giữa không gian lao động đầy nắng gió, cả hai chia sẻ về những ngày tháng cùng nhau khai phá đất đai, biến vùng đất khó khăn thành những cánh đồng xanh. Tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu quê hương, đất nước, tạo nên một câu chuyện trẻ trung, lạc quan đúng với tinh thần ca khúc.

Không chọn cách thể hiện quá quen thuộc, Đào Trung Tín mang đến màu sắc mới cho Như khúc tình ca bằng lối hát phóng khoáng, kết hợp những động tác vui tươi và cách tương tác tự nhiên với đạo cụ trên sân khấu. Phần thể hiện này khiến dàn giám khảo khi theo dõi không khỏi thích thú.

Thái Châu nói gì về phần thi của Đào Trung Tín?

Danh ca Thái Châu dành điểm tuyệt đối cho bài thi của đàn em Ảnh: NSX

Danh ca Thái Châu bày tỏ sự yêu thích dành cho phần hòa âm, đồng thời khuyến khích thí sinh mạnh dạn hơn khi xử lý những đoạn phá cách. Giám khảo nhận xét: “Em phá cách có ý tưởng tốt nhưng còn nhát chút xíu, phải mạnh dạn lên”. Đặc biệt, Thái Châu đánh giá cao ngôn ngữ hình thể trẻ trung, thoải mái của Đào Trung Tín, giúp ca khúc có thêm diện mạo mới.

Ca sĩ Quốc Đại thừa nhận từng lo lắng khi Đào Trung Tín chọn một ca khúc quá quen thuộc, bởi đây là bài hát được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Tuy nhiên, nam thí sinh đã tạo được dấu ấn riêng khi thể hiện trọn vẹn tinh thần của một thanh niên xung phong.

Quốc Đại chia sẻ: “Em đã lột tả được tinh thần của một người thanh niên xung phong. Cách em hát, cách em chơi đùa với mọi thứ xung quanh... đã cho mọi người thấy một người thanh niên xung phong trên sân khấu”.

Ca sĩ Như Hảo cũng bất ngờ trước cách làm mới ca khúc, đặc biệt là cách Đào Trung Tín lựa chọn phiêu theo cảm xúc thay vì đi theo hướng lên tông quen thuộc. Nữ giám khảo nhận xét thí sinh đã dành trọn cảm xúc cho bài hát và tạo nên một phần trình diễn mới mẻ, thuyết phục. Với tiết mục này, Đào Trung Tín nhận điểm 10 từ danh ca Thái Châu và ca sĩ Quốc Đại.

Màn thể hiện của Tăng Vịnh Nghi và Đỗ Thảo My trên sân khấu Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Cũng trong đêm thi, Tăng Vịnh Nghi lựa chọn ca khúc Giọt sương trên mí mắt của nhạc sĩ Thanh Tùng để chinh phục ban giám khảo. Ca sĩ Như Hảo dành lời khen cho kịch bản và nét diễn tròn trịa của nữ thí sinh, song cho rằng nếu phần đầu được thể hiện nhẹ nhàng hơn, cảm xúc sẽ có thêm không gian phát triển và dễ cuốn hút người nghe.

Còn thí sinh Đỗ Thảo My lựa chọn Lối cũ ta về, hóa thân thành người phụ nữ trở lại góc phố cũ, nơi lưu giữ những kỷ niệm về mối tình đã qua. Ca sĩ Quốc Đại cũng dành lời khen cho khả năng duy trì cảm xúc xuyên suốt tiết mục: “Em nuôi cảm xúc đó cho tới khi em vào bài hát luôn”. Theo Quốc Đại, cách thay đổi giọng thoại theo diễn biến tâm lý nhân vật đã giúp câu chuyện trở nên thuyết phục, đồng thời chất giọng của Đỗ Thảo My rất phù hợp với những ca khúc mang màu sắc hoài niệm.