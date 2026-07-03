Lạm phát tăng 4,12%, nhập siêu gần 17 tỉ USD

Theo thông tin Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tại buổi họp báo sáng nay 3.7, tại Hà Nội, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 6 tháng đầu năm CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước ẢNH: ĐAN THANH

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, mức tăng 4,38% này chủ yếu do chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,79%, tác động làm CPI chung tăng 1,72 điểm phần trăm.

Trong đó, chỉ số giá nhóm thịt lợn tăng 4,85%, chủ yếu do nguồn cung hạn chế trong dịp lễ, tết và chi phí chăn nuôi ở mức cao; thịt gia cầm tăng 4,51%; ăn uống ngoài gia đình tăng 6,85% do chi phí nguyên liệu, dịch vụ tăng.

Ngoài ra, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,53 điểm phần trăm. Trong đó, chỉ số giá nhà ở thuê tăng 6,32% do chi phí duy trì và vận hành tăng; giá điện sinh hoạt tăng 5,54%...

Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân nửa đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,38% của CPI bình quân chung.

"Điều này chủ yếu là do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản", bà Hương lý giải.

Việt Nam chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao

Nhập siêu gần 17 tỉ USD

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, riêng tháng 6, tổng trị giá đạt 104,22 tỉ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng xuất, nhập khẩu hàng hóa nửa đầu năm lên 549,69 tỉ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng xuất khẩu, từ đầu năm tới hết tháng 6, kim ngạch đạt 266,52 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 92,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nửa đầu năm, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu tư liệu sản xuất ẢNH: ĐAN THANH

Đáng chú ý, về đơn đặt hàng xuất khẩu quý 2 so với quý 1, có 26,2% số doanh nghiệp khẳng định số lượng đơn đặt hàng mới cao hơn; 54,2% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng mới ổn định và 19,6% số doanh nghiệp có đơn hàng mới giảm.

Về xu hướng quý 3 so với quý 2, có 31,2% số doanh nghiệp dự kiến tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới; 53,5% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 15,3% số doanh nghiệp dự kiến giảm.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã chi 283,17 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu năm, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất vẫn là chủ đạo, đạt 266,4 tỉ USD, chiếm 94,1%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 16,77 tỉ USD, chiếm 5,9%.

Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ với kim ngạch 86,5 tỉ USD, xuất siêu 75,3 tỉ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nước ta nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc (115,2 tỉ USD), nhập siêu 77,3 tỉ USD, tăng 39%.

Số liệu sơ bộ cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 nhập siêu 2,64 tỉ USD, nâng tổng mức nhập siêu nửa đầu năm lên 16,65 tỉ USD (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,95 tỉ USD).

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,95 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,3 tỉ USD.

"Nửa đầu năm, tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu cho thấy nhu cầu đầu vào của nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh của hoạt động sản xuất, đặc biệt tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài", bà Hương nói.

Liên quan vấn đề nhập siêu, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính giữa tháng 6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, phần lớn hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, nếu các điều kiện thuận lợi hơn, các doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội sử dụng nguồn nguyên liệu, máy móc nhập khẩu để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tin tưởng, kim ngạch xuất khẩu những tháng cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh, góp phần cân bằng cán cân thương mại và hướng tới mục tiêu xuất siêu.