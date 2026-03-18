Làm rõ vai trò của đại sứ, tránh tình trạng 'trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'

Sáng 18.3, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (dự án luật).

Góp ý vào dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan đại diện trong việc cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật, các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, giúp doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó thay vì phải xử lý phần ngọn khi sự việc đã rồi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sáng 18.3 ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phân tích sâu hơn vai trò của cơ quan đại diện trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đang có những tác động sâu rộng tới người dân, doanh nghiệp.

Từ thực tế tình hình ở Trung Đông, Iran, một số nước châu Mỹ La tinh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý vấn đề bảo hộ công dân từ chỗ theo vụ việc phải chuyển sang chủ động dự báo và ứng phó khẩn cấp; phải có cơ chế phản ứng nhanh trong các vụ việc cứu trợ công dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần luật hóa quy trình phối hợp với các hội đoàn người Việt ở sở tại. Sức mạnh của cộng đồng là cánh tay nối dài của cơ quan đại diện trong việc tiếp cận hỗ trợ khẩn cấp, nguồn lực nhà nước đôi khi chưa thể bao phủ hết.

Về người đứng đầu cơ quan đại diện, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, theo quy định, đại sứ là người thay mặt Nhà nước tại nước sở tại.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa cơ quan đại sứ và các thành viên thuộc các bộ, ngành khác như tham tán thương mại, tham tán quốc phòng đôi khi còn lỏng lẻo do cơ chế "hai đầu quản lý".

Do đó, cần làm rõ hơn vai "tổng chỉ huy" của đại sứ đối với toàn bộ cán bộ biệt phái từ bộ, ngành khác, để đảm bảo hoạt động của các bộ phận chuyên trách thống nhất với sự điều phối chung, tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Trước đó, trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết dự thảo luật gồm 2 điều, trong đó tập trung vào sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện; cho phép cơ quan đại diện ký kết văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài; kiện toàn các quy định về tổ chức bộ máy; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và tại cơ quan đại diện; hoàn thiện một số chế độ, chính sách cho thành viên cơ quan đại diện và thân nhân.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, bên cạnh các nội dung tán thành, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.