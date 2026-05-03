Làm rõ vụ bắn pháo hoa trái phép dịp lễ 30.4 - 1.5 ở Đà Lạt

Ngày 3.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt xảy ra vụ bắn pháo hoa trái phép. Theo đó, vụ bắn pháo hoa tầm thấp trái phép xảy ra khoảng 19 giờ 45 phút ngày 30.4 tại quán cà phê Đồi Cù, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Hình ảnh bắn pháo hoa tầm thấp trái phép ở quán cà phê Đồi Cù đêm 30.4 ẢNH: G.B

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Công an phường và Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh ban đầu. Hiện lực lượng công an đang tiến hành làm việc, xác minh và lập biên bản vụ việc theo quy định.

Quán cà phê Đồi Cù, nơi xảy ra bắn pháo hoa trái phép dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: LÂM VIÊN

Lâm Đồng đón khoảng 620.000 lượt khách

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, dịp lễ 30.4 - 1.5, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng 620.000 lượt khách, tăng khoảng 21% so với năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 21.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.420 tỉ đồng. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70 - 80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 96% (cao điểm có ngày đạt 100%).

Dịp lễ 30.4 - 1.5, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng 620.000 lượt khách ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 25 - 27.4), Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 14.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 768 tỉ đồng.