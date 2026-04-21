Làm rõ vụ bé 5 tuổi đá bóng ra đường khiến người đi xe máy ngã tử vong

Chiều 21.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc bé trai 5 tuổi chơi đá bóng, làm bóng lăn ra đường tỉnh 908 khiến một người đi xe máy ngang qua té ngã, dẫn đến tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc ảnh: cắt từ clip

Theo đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 18 giờ 11 phút ngày 18.4, một bé trai 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường tỉnh 908 (đoạn qua xã Tân Lược, Vĩnh Long) đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa đường.

Đúng lúc này, ông N.T.H (50 tuổi) điều khiển xe máy đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xe. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, ông H. đã tử vong vào sáng hôm sau.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ em chơi đùa dưới lòng đường hoặc sát mép đường giao thông. Hãy tạo cho con một không gian chơi an toàn, có rào chắn hoặc cách xa khu vực xe cộ qua lại; đối với người tham gia giao thông, luôn chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, nơi có nhiều trẻ em thường xuyên tụ tập.