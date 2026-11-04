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    Làm rõ vụ cháy trụ ATM trên đường Ngô Quyền ở Cà Mau

    Gia Bách
    Gia Bách
    Trụ ATM của một ngân hàng trên đường Ngô Quyền, phường An Xuyên (Cà Mau) bị lửa thiêu rụi, trơ khung sắt. Cơ quan chức năng đang làm rõ.

    Khoảng 10 giờ 30 ngày 4.11, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ nóc buồng trụ ATM của một ngân hàng đặt trên vỉa hè đường Ngô Quyền, thuộc phường An Xuyên.

    Một số người dùng bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

    Lửa bao trùm trụ ATM ở Cà Mau giữa ban ngày - Ảnh 1.

    Trụ ATM (bên trái) bị lửa thiêu rụi, trơ khung sắt

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, lửa xuất phát từ bên trong buồng ATM rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ trụ ATM. Cột khói đen bốc cao.

    Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế.

    Trụ ATM gần như bị thiêu rụi, lớp vỏ bên ngoài bong tróc, biến dạng, để lộ hệ thống máy móc bên trong. Nhiều linh kiện, thiết bị điện tử và dây dẫn cháy đen; một số bộ phận vỡ, rơi xuống bệ máy và vỉa hè. Khung sắt cùng mái che phía trên cũng bị ám khói, hư hỏng nặng.

    Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phối hợp với đại diện ngân hàng kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trụ ATM.


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