Ngày 21.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, báo cáo về việc đổ đất đá xuống biển dưới chân đèo Lương Sơn tại một công trình xây dựng khu nghỉ dưỡng ở phường Bắc Nha Trang.

Theo đó, UBND phường Bắc Nha Trang đã tổ chức kiểm tra hiện trạng dự án. Qua kiểm tra, khu vực mặt biển được phản ánh không có tình trạng san lấp, lấn biển mới; phần diện tích này đã hình thành từ nhiều năm trước.

Cơ quan chức năng cũng không phát hiện phương tiện cơ giới vận chuyển vật liệu từ bên ngoài vào dự án nhằm mục đích san lấp, lấn biển.

Khu vực đổ đất đá xuống biển dưới chân đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: KỲ NAM

Tuy nhiên, qua quan sát bằng mắt thường, lực lượng kiểm tra ghi nhận tại khu vực phía trước dự án có dấu vết san gạt mặt bằng trên phần diện tích đã hình thành trước đây. Khu vực này có chiều dài khoảng 30 m, rộng 10 - 15 m, cao hơn mặt nước biển tại thời điểm kiểm tra khoảng 1 m.

Ngày 20.11, Sở Xây dựng cùng các sở liên quan và chủ đầu tư cũng có báo cáo sau khi kiểm tra thực địa, đối chiếu bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Kết quả xác định vị trí được phản ánh là dải đất dài khoảng 60 m, rộng 10 - 20 m, nằm trong ranh giới dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 389696 ngày 2.11.2009.

Tuy nhiên, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3108 ngày 14.12.2012, vị trí này được quy hoạch là đất bãi cát và mặt nước, không có dải đất như hiện trạng.

Tạm dừng hoạt động để xác minh

Trước thực tế trên, UBND phường Bắc Nha Trang đã đề nghị chủ đầu tư tạm dừng các hoạt động tại khu vực dự án, đồng thời cung cấp hồ sơ đất đai, xây dựng và có văn bản giải trình để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Theo hồ sơ chủ đầu tư cung cấp, dự án Nha Trang Diamond Resort được UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Phú Hưng Phát thuê 126.661 m² đất và 84.605 m² mặt biển theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 30.10.2008. Thời hạn thuê đến ngày 1.8.2057. Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giấy phép xây dựng cùng nhiều giấy phép liên quan.

Dấu vết san gạt mặt bằng trên phần diện tích trong ranh giới dự án ẢNH: KỲ NAM

Theo chủ đầu tư, thời gian qua, tại dự án, doanh nghiệp thực hiện các công việc dọn dẹp, vệ sinh mặt bằng, thu gom rác thải, vật liệu và các loại đất đá, phế thải tồn đọng trong khu vực nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan và phục vụ công tác quản lý mặt bằng.

Các hoạt động này được thực hiện trong phạm vi dự án, theo yêu cầu quản lý và xử lý hiện trạng tại công trường. Công ty khẳng định không tổ chức đưa đất, đá hoặc vật liệu từ bên ngoài vào để san lấp, lấn biển; không tạo lập mặt bằng mở rộng về phía biển và không thi công công trình trên khu vực biển.

Chủ đầu tư cam kết phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang và các cơ quan chuyên môn trong quá trình kiểm tra, xác minh; cung cấp hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, video theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.