Làm rõ vụ nhóm người chặn đường đập phá xe ở xã Bà Điểm

Liên quan đến vụ nhóm người đập phá xe, ngày 22.6, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đã tiếp nhận tin tố giác của người dân và đang tiến hành điều tra, xử lý.

Nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập cửa kính xe tải van ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải van đang dừng chờ đèn đỏ gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm). Lúc này, nhóm khoảng 3 người (gồm cả nam lẫn nữ) đứng vây quanh chiếc ô tô, liên tục lớn tiếng với tài xế.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, một nam thanh niên trong nhóm đã hung hãn cầm mũ bảo hiểm đập mạnh, làm vỡ nát phần cửa kính xe tải van rồi lên xe máy rời đi. Toàn bộ vụ việc đã được người đi đường dùng điện thoại ghi lại.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, chủ chiếc xe tải van cho biết, hơn 0 giờ ngày 22.6, xe đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thì gặp nhóm người trên chạy xe máy cùng chiều phía trước. Tài xế có bấm còi ra tín hiệu xin vượt nhưng nhóm này không nhường đường. Khi xe chạy đến khu vực gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn thì dẫn đến sự việc đập phá xe như clip ghi lại.

Chủ xe khẳng định, trước đó, hai bên hoàn toàn không xảy ra bất kỳ va chạm giao thông nào. Ngay sau vụ việc, tài xế đã đến thẳng trụ sở Công an xã Bà Điểm để trình báo.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn TP.HCM xảy ra tình trạng người tham gia giao thông dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã liên tiếp tiếp nhận và xử lý nghiêm nhiều vụ việc tương tự.

Nhiều người chỉ vì một va quẹt nhỏ, hoặc thậm chí chỉ vì tiếng còi xe, ánh đèn pha... đã sẵn sàng lao vào đánh nhau, đập phá phương tiện của người khác. Kết cục, nhiều đối tượng đã phải trả giá đắt bằng các bản án về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" hoặc "gây rối trật tự công cộng".

Cửa kính xe tải van bị đập vỡ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo khi tham gia giao thông, việc xảy ra va chạm hay bất đồng ý kiến là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mọi người cần ứng xử văn minh và kiềm chế bản thân.

Nếu xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn, các bên nên dừng xe vào lề đường, giải quyết trên tinh thần thương lượng hoặc thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương đến can thiệp. Tuyệt đối không tự ý dùng bạo lực, hủy hoại tài sản người khác để giải tỏa cơn giận dẫn đến vi phạm pháp luật.