Làm sao để biết thận đang tốt lên hay xấu đi?

Để biết thận đang phục hồi hay tình trạng tổn thương thận đang tiếp diễn, người bệnh cần dựa vào những yếu tố sau:

Kết quả xét nghiệm máu

Xét nghiệm creatinine và mức lọc cầu thận (eGFR) là hai chỉ số cơ bản nhất để đánh giá chức năng thận. Khi thận hồi phục, nồng độ creatinine trong máu thường giảm dần về gần mức trước khi bị bệnh, đồng thời eGFR tăng trở lại và ổn định qua nhiều lần xét nghiệm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi thận hồi phục, người bệnh thường cảm thấy đỡ mệt, ăn ngon hơn, ít buồn nôn và giảm ngứa ẢNH MINH HỌA: AI

Điều quan trọng là phải nhìn vào xu hướng thay đổi chứ không chỉ vào một kết quả đơn lẻ. Nguyên nhân là do các chỉ số này có thể dao động do ăn uống, mất nước hoặc thuốc.

Ngược lại, nếu creatinine tiếp tục tăng và eGFR giảm dần qua nhiều lần đo, đặc biệt kéo dài trên ba tháng, đây là dấu hiệu cho thấy chức năng thận đang suy giảm và có nguy cơ chuyển sang bệnh thận mạn tính.

Lượng nước tiểu

Lượng nước tiểu là một trong những dấu hiệu dễ quan sát nhất trong sinh hoạt hằng ngày. Khi thận hồi phục sau tổn thương, người bệnh thường đi tiểu nhiều và đều hơn, lượng nước tiểu trở về mức bình thường. Điều này cho thấy thận đang dần lấy lại khả năng lọc và bài tiết.

Trong khi đó, nếu vẫn tiểu rất ít, tiểu không đều hoặc gần như không tiểu, đặc biệt khi kèm theo creatinine tăng, thì đây là tín hiệu cảnh báo chức năng thận chưa phục hồi.

Protein niệu

Protein niệu là tình trạng mà protein, đặc biệt là albumin, trong nước tiểu nhiều hơn mức bình thường. Đây là dấu hiệu của tổn thương tại cầu thận. Khi thận hồi phục, lượng albumin trong nước tiểu giảm dần hoặc dần trở về mức bình thường.

Protein niệu nếu vẫn còn hoặc tăng lên là dấu hiệu tổn thương thận chưa lành và nguy cơ tiến triển sang suy thận mạn tính là cao hơn. Vì vậy, xét nghiệm nước tiểu định kỳ rất quan trọng khi theo dõi tiến trình bệnh.

Triệu chứng trên cơ thể

Các triệu chứng trong sinh hoạt hằng ngày cũng phản ánh khá rõ tình trạng thận. Khi thận hồi phục, người bệnh thường cảm thấy đỡ mệt, ăn ngon hơn, ít buồn nôn, giảm ngứa và giảm phù ở chân, mặt hoặc mí mắt. Cân nặng cũng ổn định hơn do không còn tích nước quá mức trong cơ thể.

Ngược lại, nếu các triệu chứng phù nề, mệt mỏi, buồn nôn, kén ăn vẫn tiếp tục nặng hơn thì đó là dấu hiệu cho thấy chất độc và dịch đang tích tụ trong cơ thể. Lúc này, suy thận có thể đang tiến triển, theo Healthline.