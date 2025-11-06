Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Làm sao để cây dừa Vĩnh Long khỏe phục vụ người dân?

Nam Long
Nam Long
06/11/2025 14:06 GMT+7

Theo Sở NN-MT Vĩnh Long, tỉnh hiện có gần 120.000 ha dừa với khoảng 22 triệu cây, chiếm hơn 50% diện tích cây dừa cả nước và mang lại thu nhập ổn định cho khoảng 270.000 hộ dân.

Ngày 6.11, Trường ĐH Trà Vinh phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN-MT Vĩnh Long và Hiệp hội Dừa Việt Nam tổ chức diễn đàn "Truyền thông quản lý sức khỏe cây dừa Việt Nam đáp ứng yêu cầu sản xuất gắn với người tiêu dùng".

Làm sao để cây dừa Vĩnh Long khỏe phục vụ người dân?- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, phát biểu khai mạc diễn đàn

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh cho biết, diễn đàn hôm nay là một sự kiện khoa học có ý nghĩa thiết thực, quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trồng dừa, cùng hướng đến mục tiêu phát triển ngành dừa Việt Nam bền vững, hiện đại, an toàn và gắn với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Làm sao để cây dừa Vĩnh Long khỏe phục vụ người dân?- Ảnh 2.

Sản phẩm từ cây dừa sáp nuôi cấy phôi của Trường ĐH Trà Vinh

ẢNH: NAM LONG

"Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia có diện tích và sản lượng dừa lớn nhất thế giới, trong đó vùng ĐBSCL chiếm hơn 80% diện tích trồng dừa cả nước. Cây dừa không chỉ mang lại sinh kế cho hàng triệu hộ dân mà còn là nguồn nguyên liệu chiến lược cho ngành chế biến, xuất khẩu và phát triển kinh tế xanh.

Làm sao để cây dừa Vĩnh Long khỏe phục vụ người dân?- Ảnh 3.

Các đại biểu, nhà khoa học tham gia diễn đàn

ẢNH: NAM LONG

Tuy nhiên, ngành dừa Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức mới, như: biến đổi khí hậu, sâu bệnh hại, chất lượng giống, tiêu chuẩn sản xuất và yêu cầu truy xuất nguồn gốc từ các thị trường quốc tế. 

"Trong bối cảnh đó, diễn đàn hôm nay là nơi chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý sức khỏe cây dừa; là cầu nối giữa nhà khoa học - nhà quản lý - doanh nghiệp - nông dân; là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL theo hướng xanh - tuần hoàn - thích ứng khí hậu, nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững và dài hạn cho vùng", PGS-TS Nguyễn Minh Hoà nhấn mạnh.

Theo Sở NN-MT Vĩnh Long, tỉnh hiện có gần 120.000 ha dừa với khoảng 22 triệu cây, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước và mang lại thu nhập ổn định cho khoảng 270.000 hộ dân. Vĩnh Long đang đẩy mạnh xây dựng chuỗi giá trị dừa thông qua chuyển giao kỹ thuật, cải tạo vườn kém hiệu quả, phát triển mô hình xen canh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo hướng hữu cơ, cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

