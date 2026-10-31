Làm sao đưa du khách từ Quảng Ninh vào Đất Mũi bằng đường biển?

Ngày 31.10, tại lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa UBND tỉnh Cà Mau và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đặt vấn đề: Làm sao để khai thác được tour du lịch đường biển từ Quảng Ninh về đến Đất Mũi?

Theo gợi mở của ông Hải, tàu du lịch có thể khởi hành từ Quảng Ninh, đi qua những danh thắng dọc bờ biển đất nước, trước khi về Đất Mũi điểm khám phá cuối cùng của hành trình xuyên Việt.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, trăn trở sao khai thác được tua du lịch đường biển từ Quảng Ninh về đến Đất Mũi ẢNH: G.B

Ông Hải nhìn nhận Cà Mau có lợi thế phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, nhưng hạ tầng vẫn còn thiếu. Khi sân bay Cà Mau được nâng cấp hoàn thành, ông kỳ vọng địa phương có thể liên kết phát triển du lịch với Phú Quốc, đồng thời tạo điều kiện để du khách từ Cà Mau bay ra Hà Nội.

Bên cạnh lợi thế địa lý, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh địa phương sở hữu kho tàng văn hóa, tín ngưỡng và ẩm thực phong phú rất đặc trưng. Đó là chuyện kể Bác Ba Phi, giai thoại Công tử Bạc Liêu, điểm đến tâm linh Cha Trương Bửu Diệp, cho đến các đặc sản trứ danh như tôm, cua...

Từ nguồn chất liệu này, ông Hải mong muốn Saigontourist Group đồng hành cùng ngành du lịch địa phương xây dựng những sản phẩm đặc trưng, giàu sức hút; đồng thời tiếp tục gắn bó, chia sẻ cùng Cà Mau ngay cả trong giai đoạn còn nhiều khó khăn.

Đại diện tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác phát triển du lịch với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn ẢNH: G.B

Về phía tỉnh, địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, song cũng kỳ vọng tập đoàn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao tính chuyên nghiệp và định vị thương hiệu du lịch Cà Mau.

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, đánh giá cao tiềm năng du lịch Cà Mau và cam kết đồng hành cùng địa phương.

Bà Hoa cho biết Saigontourist Group dự kiến mở chi nhánh tại Cà Mau sau lễ ký kết, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng của tổng công ty nhanh chóng bắt tay vào khai thác các sản phẩm du lịch, đặc sản đặc trưng của địa phương để phục vụ du khách.

Trong khi Saigontourist Group chuẩn bị triển khai các hoạt động hợp tác, ý tưởng về tuyến du lịch biển từ Quảng Ninh đến Đất Mũi được Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đặt ra, mở thêm một hướng khai thác lợi thế du lịch của vùng đất cực Nam Tổ quốc.