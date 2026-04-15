Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ý

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - VN Chiara Gribaudo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện thời gian qua và bày tỏ mong muốn sớm tổ chức chuyến thăm của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - VN tới VN để tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Nhân dịp này, bà Chiara Gribaudo chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội VN khóa XVI.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - VN vui mừng cho biết Ý là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư VN - Liên minh Châu Âu (EVIPA); đồng thời khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân… đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng, hòa bình tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực. Nhấn mạnh VN là đất nước tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, bà Chiara Gribaudo cho rằng cần tiếp tục củng cố mối liên kết giữa hai nước dựa trên quan hệ truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa hai dân tộc, với tinh thần cùng nhau hợp tác, xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - VN Chiara Gribaudo ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - VN; đánh giá cao những đóng góp tích cực của nhóm đã góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống, giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược, quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tin cậy chính trị được tăng cường; các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được thúc đẩy; hợp tác văn hóa được quan tâm. Năm 2025, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt khoảng 7,3 tỉ USD; các nhà đầu tư từ Ý đã đầu tư vào VN với tổng vốn đăng ký hơn 633 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn. VN có thế mạnh về sản xuất, dân số lớn (hơn 100 triệu người) và là thị trường năng động, trong khi Ý có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, may mặc, giày da, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh. Đồng thời, hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp của Quốc hội/Nghị viện hai nước, nhóm nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, nhóm nghị sĩ hữu nghị để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến công tác tới Ý lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - VN về tổ chức đoàn sang thăm VN để tăng cường quan hệ giữa nghị viện hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên trao đổi để thu xếp thời gian chuyến thăm phù hợp.

Đề nghị FAO hỗ trợ VN cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu), Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ý.

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của FAO trong hệ thống phát triển của LHQ, đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, phát triển nông thôn và bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều khó khăn, thách thức. Khẳng định VN luôn coi FAO là đối tác quan trọng hàng đầu trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các dự án hợp tác giữa FAO với các bộ, ngành và địa phương của VN, trong đó có chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, triển khai dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Vui mừng thông tin VN đã xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, cũng như những nỗ lực của VN trong việc bảo đảm an ninh lương thực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định VN luôn thúc đẩy mô hình nông nghiệp bền vững, chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm…; đề nghị FAO phối hợp, hỗ trợ nỗ lực của VN.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị FAO hỗ trợ VN trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xanh, bền vững, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu; chuyển đổi hệ thống thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh đặc biệt từ động vật sang người, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đón lãnh đạo cấp cao đầu tiên của VN tới thăm trụ sở FAO sau nhiều năm; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm VN trước đây và khi được chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ của VN trong nhiều năm qua, từ cuộc kháng chiến giành độc lập cho đến con đường phát triển, xây dựng đất nước hiện nay. Một lần nữa, chúc mừng những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội nổi bật của VN, Tổng giám đốc FAO cho rằng VN đã thực sự cất cánh và sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo VN, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước VN sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh chính sách để đảm bảo phát triển bền vững, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, Tổng giám đốc FAO đề nghị VN tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình phát triển điển hình hiện nay cho nhiều nước, nhiều khu vực.

Ông Khuất Đông Ngọc khẳng định FAO luôn coi VN là đối tác quan trọng trong khu vực, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của VN trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh mô hình hợp tác ba bên ở châu Phi và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ở VN. Tổng giám đốc FAO cũng chia sẻ quan tâm của Chủ tịch Quốc hội về vấn đề bệnh dịch, cũng là quan tâm của FAO hiện nay, mong VN sẽ tiếp tục đồng hành cùng FAO trong các nỗ lực này. Ông Khuất Đông Ngọc bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với VN trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc nhất trí VN và FAO sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, qua đó đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.