Tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Ý

Phát biểu chào mừng, bà Veronica Squinzi, Phó chủ tịch phụ trách quốc tế, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) vùng Lombardy, thuộc Liên đoàn Công nghiệp và giới chủ Ý, nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn tới Cộng hòa Ý là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Đây là cơ hội để khẳng định cam kết chung giữa hai nước trong việc tăng cường đối thoại chính trị; làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế, công nghệ, dựa trên các giá trị chung, sự tôn trọng lẫn nhau và một tầm nhìn hướng về tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác VN - Ý Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác VN - Ý là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn.

Chủ tịch QH khẳng định sự kiện này không chỉ là dịp quan trọng để các DN hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống hơn 50 năm, hơn 10 năm là Đối tác chiến lược giữa hai nước - mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình cảm chân thành.

Sáng cùng ngày theo giờ địa phương, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm nhà hàng Antica Trattoria della Pesa (TP.Milan), nơi lưu giữ những dấu ấn gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động ở nước ngoài vào những năm 1930. Chủ tịch QH cảm ơn nhà hàng Antica Trattoria della Pesa đã lưu giữ nguyên vẹn những hình ảnh, kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn Hội Hữu nghị Ý - VN không ngừng được củng cố và phát triển, là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch QH, VN và Ý có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới những giá trị chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới, VN và Ý có nhiều điều kiện thuận lợi để bổ trợ cho nhau, cùng phát huy thế mạnh riêng nhằm hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch QH đề nghị hai bên chuyển tinh thần hợp tác thành kết quả cụ thể, tập trung vào các định hướng hợp tác ưu tiên. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh EVFTA đang được triển khai hiệu quả.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Ý có thế mạnh và VN có nhu cầu như công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm…

Chủ tịch QH đề nghị tăng cường kết nối DN hai nước, hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, phát huy vai trò của QH/Nghị viện hai nước trong việc giám sát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi cho các hoạt động hợp tác lâu dài.