Làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện VN - Nhật Bản

Thay mặt QH và nhân dân VN, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng LDP đã giành thắng lợi tại bầu cử Hạ viện tháng 2 vừa qua và gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản ẢNH: TTXVN

Chủ tịch QH khẳng định, VN luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tích cực ủng hộ vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng cầm quyền LDP. Chủ tịch QH mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Đảng cầm quyền LDP làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai bên trong chuyến thăm VN của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5.2026, khẳng định QH VN sẽ luôn ủng hộ, giám sát và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để triển khai hiệu quả các cam kết này.

Chủ tịch QH đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện VN - Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao sau gần 3 năm nâng cấp với các con số tăng trưởng thực chất trong các lĩnh vực hợp tác ODA, đầu tư trực tiếp, thương mại và du lịch. Chủ tịch QH cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của Nhật Bản dành cho VN trong phát triển KT-XH, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng thể chế pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Chủ tịch QH đề nghị ông Hagiuda Koichi cùng ban lãnh đạo Đảng LDP tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa QH hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc Đảng LDP; triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại VN. Chủ tịch QH đề nghị Đảng LDP ủng hộ và hỗ trợ tổ chức các lễ hội VN - Nhật Bản tại cả hai nước, cũng như các diễn đàn kết nối địa phương, sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Quyền Tổng thư ký LDP Hagiuda Koichi khẳng định Đảng LDP và QH Nhật Bản ủng hộ việc tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực với VN, coi trọng quan hệ VN - Nhật Bản và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ VN thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược.

Ông Hagiuda Koichi bày tỏ vui mừng khi nghe thông báo việc QH VN đã quyết định cử Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị VN - Nhật Bản. Ông khẳng định Chính phủ Nhật Bản ủng hộ triển khai chương trình ODA thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh, AI..., tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 người VN đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.