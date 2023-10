Làm 'sổ đỏ' giả để lừa đảo, chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng

Ngày 12.10, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hưng (32 tuổi, ngụ xã Diễn Kỷ, H.Diễn Châu, Nghệ An), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Lê Thanh Hưng tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an H.Nghi Lộc liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân, tố cáo Lê Thanh Hưng đã nhận làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người dân.

Tiến hành điều tra, Công an H.Nghi Lộc đã bắt giữ và khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hưng. Tại cơ quan công an, bước đầu bị can này khai nhận mặc dù không có khả năng và nhiệm vụ, nhưng Lê Thanh Hưng vẫn tự nhận mình có thể giải quyết thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp sổ đỏ. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hưng đặt làm giả sổ đỏ trên mạng xã hội rồi đưa cho nạn nhân.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ cuối tháng 10.2022 đến tháng 6.2023, bằng chiêu thức trên, Lê Thanh Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng của 6 người dân. Công an H.Nghi Lộc cũng cho biết cơ quan này đang mở rộng chuyên án và thông báo ai là bị hại của bị can Lê Thanh Hưng, liên hệ với cơ quan này để được giải quyết.