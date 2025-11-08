Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lâm Thanh Nhã: Tôi xuất phát điểm từ con số âm
Video Giải trí

Lâm Thanh Nhã: Tôi xuất phát điểm từ con số âm

Diệu Tú - Hải Yến
08/11/2025 19:00 GMT+7

Sau Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã thử sức với hình tượng nhân vật hoàn toàn trái ngược với vai diễn từng giúp anh được khán giả biết đến trong phim điện ảnh Cải mả. Ít ai biết, sau vẻ ngoài thư sinh ấy là tuổi thơ nhiều cơ cực, từng phải bán đi tài sản duy nhất của mẹ để có tiền học đại học.

Trở lại với dự án điện ảnh Cải mả quy tụ dàn diễn viên thực lực như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Thạch Kim Long, Lê Huỳnh, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy..., Lâm Thanh Nhã gây ấn tượng với khán giả qua hình tượng nhân vật mới, hoàn toàn trái ngược với vai diễn từng giúp anh được biết đến.

Lâm Thanh Nhã tiết lộ về gia cảnh khó khăn

Sinh năm 1995, Lâm Thanh Nhã xuất thân trong một gia đình khó khăn ở Tiền Giang. Ba mẹ ly hôn sớm, anh lớn lên trong điều kiện khó khăn, sớm ý thức việc tự lập để phụ giúp gia đình. Thời đi học, Nhã từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Đặc biệt, khi trúng tuyển đại học, mẹ anh đã phải bán đi chiếc xe Dream - tài sản lớn nhất của gia đình để con có điều kiện tiếp tục con đường học vấn.

Lâm Thanh Nhã: Tôi xuất phát điểm từ con số âm - Ảnh 1.

Lâm Thanh Nhã đảm nhận hình ảnh Quang ở giai đoạn trẻ trong phim điện ảnh Cải mả

ẢNH: FBNV

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Lâm Thanh Nhã từng làm việc trong lĩnh vực khách sạn với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, chính sự thôi thúc muốn thay đổi cuộc sống và tìm kiếm đam mê thật sự đã khiến anh rẽ hướng sang diễn xuất.

Từ những vai quần chúng đầu tiên đến hình tượng chàng sinh viên mỹ thuật Bình trong Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã từng bước khẳng định năng lực và niềm đam mê với điện ảnh. Với Cải mả, anh tiếp tục cho thấy sự trưởng thành, nỗ lực và khát vọng theo đuổi nghệ thuật bằng chính thực lực của mình.

Tin liên quan

Lâm Thanh Nhã tình tứ Lê Hạ Anh, phản ứng bất ngờ khi 'Mưa đỏ' sẽ đến Oscar 2026

Lâm Thanh Nhã tình tứ Lê Hạ Anh, phản ứng bất ngờ khi 'Mưa đỏ' sẽ đến Oscar 2026

Không phải là Quang hay Cường mà là 'Bình' Lâm Thanh Nhã tình tứ kết duyên với 'O Hồng' Lê Hạ Anh, thu hút mọi ống kính truyền thông. Sự kiện thời trang diễn ra ngay sau khi thông tin bộ phim Mưa đỏ (Red Rain), dự án được kỳ vọng của điện ảnh nước nhà, chính thức được đệ trình tranh cử hạng mục danh giá tại giải Oscar.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Thanh Nhã Diễn viên Lâm Thanh Nhã phim điện ảnh Cải mả Phim kinh dị Mưa đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận