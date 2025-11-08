Lâm Thanh Nhã: Tôi xuất phát điểm từ con số âm

Trở lại với dự án điện ảnh Cải mả quy tụ dàn diễn viên thực lực như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Thạch Kim Long, Lê Huỳnh, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy..., Lâm Thanh Nhã gây ấn tượng với khán giả qua hình tượng nhân vật mới, hoàn toàn trái ngược với vai diễn từng giúp anh được biết đến.

Lâm Thanh Nhã tiết lộ về gia cảnh khó khăn

Sinh năm 1995, Lâm Thanh Nhã xuất thân trong một gia đình khó khăn ở Tiền Giang. Ba mẹ ly hôn sớm, anh lớn lên trong điều kiện khó khăn, sớm ý thức việc tự lập để phụ giúp gia đình. Thời đi học, Nhã từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Đặc biệt, khi trúng tuyển đại học, mẹ anh đã phải bán đi chiếc xe Dream - tài sản lớn nhất của gia đình để con có điều kiện tiếp tục con đường học vấn.

Lâm Thanh Nhã đảm nhận hình ảnh Quang ở giai đoạn trẻ trong phim điện ảnh Cải mả ẢNH: FBNV

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Lâm Thanh Nhã từng làm việc trong lĩnh vực khách sạn với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, chính sự thôi thúc muốn thay đổi cuộc sống và tìm kiếm đam mê thật sự đã khiến anh rẽ hướng sang diễn xuất.

Từ những vai quần chúng đầu tiên đến hình tượng chàng sinh viên mỹ thuật Bình trong Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã từng bước khẳng định năng lực và niềm đam mê với điện ảnh. Với Cải mả, anh tiếp tục cho thấy sự trưởng thành, nỗ lực và khát vọng theo đuổi nghệ thuật bằng chính thực lực của mình.