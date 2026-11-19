Một phần rau hoặc quả tươi, đông lạnh hay đóng hộp là 80 gram. Hãy bắt đầu bằng việc xem phần mình ăn được bao nhiêu, rồi chia lượng đó vào các bữa trong ngày. Con số này là cách đếm trong chương trình năm phần mỗi ngày của Anh.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyên người trên 10 tuổi hướng tới ít nhất 400 gram rau quả mỗi ngày; video này tập trung vào người trưởng thành. Để dễ hình dung, NHS lấy ví dụ một quả táo, chuối hoặc cam cỡ vừa là một phần. Đây là những ví dụ ước lượng điển hình, không có nghĩa quả chuối nào cũng nặng đúng 80 gram. Với cà rốt, đậu Hà Lan hoặc ngô đã nấu, ba thìa canh vun là ví dụ một phần; đừng áp cùng số thìa ấy cho mọi loại rau.