Video này dành cho người trưởng thành muốn xây dựng thói quen vận động. Thông điệp chính rất đơn giản: bắt đầu từ mức phù hợp, rồi tăng dần; đừng chờ đạt một con số đẹp mới coi việc đi bộ là có ý nghĩa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vận động thể lực đều đặn mang lại lợi ích cho cả thể chất và tinh thần. Hoạt động này không chỉ là một buổi tập trong phòng gym. Đi bộ, đạp xe và những hoạt động di chuyển trong sinh hoạt cũng là các hình thức vận động. WHO nhấn mạnh rằng có vận động vẫn tốt hơn không vận động, và mọi hoạt động thể lực đều được tính. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa một quãng đi bộ ngắn đã đáp ứng toàn bộ khuyến nghị trong tuần.

Làm thế nào để đi bộ đều hơn khi bạn quá bận rộn?