Làm tốt những điều này sẽ không thấy bất an khi ra khỏi nhà

Trước hết, mỗi thành viên trong nhà đều được rèn luyện ý thức sử dụng điện tiết kiệm và an toàn một cách tối đa. Người lớn phải làm gương cho con trẻ noi theo. Chẳng hạn, máy điều hòa chỉ được bật khi thời tiết thực sự nóng nực, và luôn duy trì ở mức từ 26 độ C trở lên.

Mỗi khi ra khỏi nhà, tôi đều ngắt aptomat hoặc hạ cầu dao để yên tâm ẢNH: TGCC

Ổ cắm điện an toàn dùng cho nhà có trẻ nhỏ Ảnh: TGCC

Ban ngày, tôi ưu tiên tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách mở cửa sổ thay vì bật đèn liên tục. Bình nóng lạnh chỉ được bật trước khoảng 10 phút rồi tắt trước khi vào phòng tắm. Gia đình tôi cũng thay toàn bộ bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, để giảm tiêu thụ nhiều điện năng. Nhờ vậy, tiền điện hằng tháng chỉ dao động ở mức vài ba trăm nghìn đồng, chỉ bằng một nửa so với nhiều nhà khác bên cạnh. Tuy vậy, tiết kiệm phải đi đôi với an toàn. An toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Những việc cần làm ngay về an toàn điện để không còn bất an mỗi khi ra khỏi nhà

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi có thói quen rút phích cắm hoặc ngắt nguồn điện hoàn toàn khi không sử dụng các thiết bị như sạc điện thoại, tivi, quạt, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bàn ủi hay máy sấy tóc… Thao tác đơn giản này không chỉ giúp giảm lượng điện hao phí mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, hạn chế nguy cơ chập cháy.

Mỗi khi ra khỏi nhà, tôi đều ngắt aptomat hoặc hạ cầu dao để yên tâm hơn. Nhiều người không mấy khi rút phích cắm ra khỏi ổ điện hoặc cắm sạc điện thoại suốt đêm, điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, thậm chí có thể gây ra hậu quả chết người.

Với ổ cắm điện, tôi chọn loại có cơ chế tự đóng lỗ cắm (có màn che) nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, đề phòng trường hợp bé đưa tay hoặc vật nhọn vào sẽ gây nguy hiểm. Tất cả ổ cắm đều được bố trí ngoài tầm với của trẻ và không cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc để tránh quá tải. Khi mua đồ điện, tôi ưu tiên chọn sản phẩm của các nhà sản xuất uy tín, đảm bảo chất lượng; tuyệt đối không dùng hàng giá rẻ, kém an toàn.

Aptomat chống giật của bình nóng lạnh trong phòng tắm ẢNH: TGCC

Gia đình cũng chú trọng lựa chọn các thiết bị điện phù hợp với nguồn điện 220 V đang sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Với các sản phẩm nhập khẩu (điện áp 100 V hoặc 200 V), bắt buộc phải trang bị bộ đổi nguồn đúng công suất. Aptomat tổng dùng loại có chức năng chống giật để đảm bảo an toàn, nhất là aptomat của bình nóng lạnh trong nhà tắm.

Bên cạnh đó, gia đình tôi còn duy trì việc kiểm tra hệ thống điện định kỳ mỗi năm. Tôi đã thuê thợ điện có tay nghề để kiểm tra các thiết bị như ổ cắm, aptomat, cầu dao, dây dẫn âm tường… nhằm phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc, quá tải hoặc rò rỉ điện để có cách khắc phục ngay.

Nhờ vậy, việc sử dụng thiết bị điện trở nên an toàn, không còn cảm giác bất an mỗi khi vắng nhà. Các cầu dao cũng được dán nhãn ghi rõ ràng để dễ nhận biết từng khu vực: điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh…

Khi gặp sự cố, có thể xử lý nhanh chóng mà không nhầm lẫn. Ngoài ra, việc vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị điện định kỳ cũng được duy trì để tăng hiệu suất sử dụng, giảm tiêu hao năng lượng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Máy điều hòa phải tắt ngay khi ra khỏi phòng đi làm để tránh tình trạng hoạt động nguyên ngày Ảnh: TGCC

Một việc rất quan trọng nữa là người lớn cần phải hướng dẫn con cháu cách xử lý khi chập cháy điện trong nhà. Chẳng hạn nếu phát hiện có mùi khét, có tia lửa điện hoặc thiết bị phát ra âm thanh lạ… thì việc đầu tiên cần làm là ngắt cầu dao hoặc aptomat tổng ngay lập tức. Sau đó, báo cho Ban quản trị tòa nhà (nếu ở chung cư) hoặc người phụ trách kỹ thuật điện tại nơi cư trú để được hỗ trợ kịp thời. Lưu ý tuyệt đối không tự ý can thiệp nếu không có chuyên môn, nhất là khi thiết bị còn nóng lúc mới gặp sự cố, bốc khói hoặc có dấu hiệu rò rỉ điện.