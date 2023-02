Làm việc hai nhóm Youtuber đánh nhau, đập phá ô tô ở Bình Tân

Như Thanh Niên đưa tin, tối 17.2, tại đường Bình Thành gần hẻm 257 (P.Bình Hưng Hòa B) xảy ra vụ xô xát đánh nhau của một nhóm người. Vụ việc khiến một chiếc ô tô bị đập phá hư hỏng.

Công an có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo hình ảnh đoạn clip do những người trong chiếc ô tô ghi lại, một người đàn ông bị nhóm người lạ lao vào đánh tới tấp. Gần đó, một số người cầm chai bia, gậy cũng định lao vào tham gia đánh nhau nhưng được những người xung quanh ngăn lại.

Anh T. (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM; người lái chiếc ô tô trong đoạn clip) cho biết, tối 17.2, anh T. được thuê chở nhóm khách từ Q.12 đến đường Bình Thành (Q.Bình Tân).

Khi xe đến đầu hẻm 257 đường Bình Thành, khách mở cửa đi xuống thì bất ngờ xuất hiện một nhóm hơn chục người lạ tấn công khách trên xe nên khách đóng cửa xe lại. Nhóm người lạ đập phá xe, yêu cầu tài xế mở cửa. Sợ phương tiện bị hư hỏng, anh T. lái xe bỏ chạy, nhưng nhóm người này đuổi theo kịp, tiếp tục đập phá xe, đánh nhóm hành khách khiến 2 người bị thương.

Chiếc ô tô bị đập phá hư hỏng CẮT TỪ CLIP

Chiếc ô tô của anh T. bị nhóm người đập phá gây hư hỏng, bể kính, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Anh T. đến trụ sở công an trình báo.

Ngay trong đêm, công an đã mời những người liên quan lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ. Trong đó, có một Youtuber là Võ Minh Điền (kênh Điền đồ cổ). Bước đầu, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa nhóm Youtuber (tức hành khách trên xe - PV) và nhóm Youtuber ủng hộ bà Phương Hằng. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.