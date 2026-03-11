Lâm Vỹ Dạ thon gọn, Mạc Văn Khoa đưa vợ đến mừng Khả Như đón tin vui

Tối 10.3, dự án điện ảnh Quỷ nhập tràng 2 chính thức ra mắt tại TP.HCM. Ngoài dàn diễn viên của phim như Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương…, sự kiện còn thu hút sự quan tâm của dàn sao Việt gồm Cát Tường, Thu Thủy, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa…

Dịp này, các nghệ sĩ của bộ phim cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về quá trình thực hiện dự án. Quang Tuấn cho biết phần phim mới mang đến nhiều thử thách hơn về cảm xúc: “Ở phần này, câu chuyện có chiều sâu hơn về gia đình và quá khứ của các nhân vật. Vì vậy diễn viên phải đào sâu tâm lý nhiều hơn để khán giả cảm nhận được hành trình của họ”.

Dàn diễn viên hào hứng khi Quỷ nhập tràng 2 được giới thiệu đến khán giả. Trước đó, phần 1 của dự án đạt doanh thu hơn 150 tỉ đồng, trở thành phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại Ảnh: NSX

Trong khi đó, Khả Như thừa nhận áp lực lớn nhất là làm sao để nhân vật Minh Như vừa giữ được màu sắc kinh dị quen thuộc, vừa mang đến cảm xúc mới cho khán giả. “Lần này, khán giả sẽ hiểu thêm về quá khứ của Minh Như và những biến cố trong gia đình. Hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy một góc khác của nhân vật. Lúc chiếu xong phần 1, tôi không nghĩ sẽ có phần 2. Khi đứng ở đây, tôi trân trọng gửi đến mọi người những cố gắng của cả ê kíp thông qua dự án”, sao nữ 8X bộc bạch.

Trong lần tái xuất này, Quỷ nhập tràng 2 được gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên), phản ánh mức độ kinh dị và ám ảnh được nâng lên đáng kể so với phần trước. Theo tiết lộ từ ê kíp, phần hậu kỳ của dự án được chăm chút kỹ lưỡng nhằm tăng cường trải nghiệm cho người xem. Bên cạnh đó, bộ phim tiếp tục khai thác bối cảnh miền Tây Nam bộ cùng những yếu tố văn hóa bản địa, từ làng nghề truyền thống, kiến trúc nhà cổ cho đến các nghi thức tâm linh dân gian.

Lâm Vỹ Dạ cùng dàn sao đổ bộ trên thảm đỏ

Cát Tường đưa con gái xinh đẹp đến ủng hộ ê kíp Quỷ nhập tràng 2. Thời gian qua, bên cạnh công việc nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn tất bật với hoạt động kinh doanh Ảnh: NSX

Lâm Vỹ Dạ gây ấn tượng bởi vóc dáng thon thả sau khi giảm cân. Việc thay đổi tích cực về ngoại hình giúp bà mẹ 2 con tự tin thay đổi nhiều phong cách khác nhau khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí Ảnh: NSX

Thu Thủy lẻ bóng tại sự kiện, gây chú ý khi diện trang phục khoe vẻ gợi cảm ở tuổi ngoài 40. Trong khi đó, Á hậu Đặng Thanh Ngân chọn váy trắng giúp tôn lên đôi chân dài khi xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim Quỷ nhập tràng phần 2 Ảnh: NSX

Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương diện trang phục đồng điệu trong lần tham dự sự kiện này Ảnh: NSX

Màn đọ sắc của 2 gương mặt quen thuộc trong phim truyền hình. Thời gian qua, nếu như Hồ Bích Trâm tập trung cho kinh doanh thì Vân Trang dần trở lại với các dự án phim ảnh sau khi tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ Ảnh: NSX

Mạc Văn Khoa đưa vợ đến ủng hộ ê kíp phim Quỷ nhập tràng. Nam diễn viên chụp cùng nghệ sĩ Phương Bình, một tiền bối trong nghề Ảnh: NSX