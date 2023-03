Lamborghini Urus dính nhiều lỗi gây cháy nổ dù có giá hàng chục tỉ đồng

Lamborghini Urus từng phải triệu hồi vì đường ống nhiên liệu tại vị trí khoang động cơ có thể bị quá nhiệt cao hơn mức cho phép. Điều này có nguy cơ dẫn đến rò rỉ nhiên liệu tại điểm kết nối giữa đầu kết nối với ống nhiên liệu. Sự rò rỉ này có khả năng tạo ra lửa gây cháy khoang động cơ cũng như dẫn đến cháy xe kèm theo tai nạn cho người ngồi trên xe.



Siêu xe Lamborghini Urus từng bị bốc cháy ở Đài Loan

Vấn đề này liên quan đến khoảng 2.831 chiếc SUV Lamborghini Urus đời 2019 - 2020 bị triệu hồi tháng 12.2020 để khắc phục lỗi tiềm ẩn nguy cơ gây cháy xe.

Đến năm 2021, Lamborghini Urus cũng dính lỗi liên quan tới động cơ. Theo đó, chiếc xe xuất hiện các vết nứt trên bề mặt của lỗ khoan xi-lanh động cơ, điều này có thể làm hỏng lốc máy, dẫn đến mất điện đột ngột và rò rỉ dầu, tăng nguy cơ cháy nổ xe.

Không chỉ dính những lỗi liên quan tới động cơ, Lamborghini Urus cũng gặp phải nhiều lỗi khác. Năm 2021, hãng xe Lamborghini triệu hồi một số xe Urus do cơ cấu tự động khóa dây đai an toàn cho hành khách ở giữa phía sau có thể tắt sớm, điều này có thể khiến hệ thống dây đai an toàn cho trẻ em không được cố định đúng cách. Do đó, những phương tiện này không tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới Liên bang Mỹ.

Lamborghini Urus có giá bán hàng chục tỉ đồng tại Việt Nam

Cuối năm ngoái, Lamborghini Urus bị triệu hồi tại Mỹ và Canada do dính lỗi hệ thống thông tin giải trí và camera lùi.



Cụ thể, khi đang trong quá trình tắt máy xe, lỗi này xuất hiện ở một trong các bộ điều chỉnh điện áp có thể dẫn đến những hư hỏng cho các thành phần khác nhau thuộc cụm điều khiển trên Lamborghini Urus. Điều này có thể dẫn đến vô hiệu hóa các chức năng của hệ thống thông tin giải trí trên chiếc SUV này trong lần khởi động xe tiếp theo, bao gồm cả màn hình hiển thị. Đáng chú ý, camera lùi cũng sẽ ngưng hoạt động nếu xảy ra lỗi này. Những xe Lamborghini Urus bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này phải thay thế bằng màn hình thông tin giải trí mới.

Lamborghini Urus cũng từng bị triệu hồi tại Việt Nam vì bị lỗi hệ thống điện trong màn hình giải trí

Tại Việt Nam, Lamborghini Urus có giá bán hàng chục tỉ đồng. Việc dính nhiều lỗi liên quan đến cháy nổ khiến người dùng xe có thể sẽ đắn đo khi mua xe này, thay vì lựa chọn các dòng xe SUV hạng sang của Bentley hay Maybach.