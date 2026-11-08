Lamdong Trail 2026: Xác định nhà vô địch các cự ly, nhiều ‘ngoại binh’ thi đấu xuất sắc

Ngày 8.11, Lamdong Trail 2026 tiếp tục với cự ly 5km dành cho gia đình và trẻ em, thu hút 525 VĐV tham gia. Cung đường xuất phát và về đích tại TTC World – Thung lũng Tình yêu, tạo cơ hội để các gia đình cùng trải nghiệm không khí chạy bộ giữa cảnh sắc núi rừng tuyệt đẹp.

Các VĐV trải nghiệm cảnh sắc núi rừng thơ mộng

ẢNH: B.T

Với sự tham gia đông đảo của VĐV trong nước và quốc tế, nhiều màn tranh tài hấp dẫn cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, Lamdong Trail lần thứ năm trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026 khép lại với dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định sức hút của chạy địa hình và tiềm năng du lịch thể thao Đà Lạt.

Hơn 5.600 VĐV sôi nổi tranh tài tại giải Lamdong Trail 2026

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, chiều tối 7.11, tại TTC World – Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt), ban tổ chức Lamdong Trail 2026 tổ chức trao giải, vinh danh các VĐV xuất sắc ở 4 cự ly 15km, 25km, 55km và 85km. Giải năm nay thu hút hơn 5.600 VĐV đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Nhiều VĐV nữ tham gia các cự ly Lamdong Trail 2026

ẢNH: CTV

Một trong những điểm thuận lợi của mùa giải năm nay là thời tiết Đà Lạt khá đẹp. Buổi sáng se lạnh, trời trong xanh, nắng vàng trải trên những triền đồi, rừng thông và đường mòn cao nguyên, tạo điều kiện để các VĐV thi đấu an toàn, thuận lợi. Điều này càng có ý nghĩa khi Lamdong Trail 2025 từng phải hủy do mưa bão, thời tiết diễn biến nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho người tham gia.

VĐV quốc tế góp mặt ở các vị trí dẫn đầu

Ở cự ly 85km, Nguyễn Phương Hiếu xuất sắc giành vị trí nhất chung cuộc với thành tích 9 giờ 30 phút 48 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về 2 VĐV quốc tế Mirar Lachica Godwin (Philippines), với 10 giờ 14 phút 25 giây và Corentin Vitre (Pháp), đạt 10 giờ 27 phút 44 giây.

Trao giải các VĐV đạt thành tích cao cự ly 85km

ẢNH: VTV

Tại cự ly 55km, Sung Phử về nhất sau 5 giờ 14 phút 27 giây. Hoàng Văn Hơn xếp thứ nhì với 5 giờ 37 phút 12 giây, trong khi Mirar Lachica Gabriel (Philippines) về thứ ba với 5 giờ 58 phút 17 giây.

VĐV Visockiy Alexandr (Nga) vui mừng đạt giải cự ly 25km ẢNH: CTV

Ở cự ly 25km, Lý Nhân Tín giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 51 phút 38 giây, chỉ hơn người về nhì Jơ Ngõh Yadiệp 13 giây. VĐV Visockiy Alexandr (Liên bang Nga) xếp thứ ba với thành tích 1 giờ 58 phút 14 giây.

Các VĐV nữ giành thành tích cao cự ly 25km

ẢNH: CTV

Cự ly 15km cũng chứng kiến màn cạnh tranh sít sao. Sơ Kết Hy cán đích đầu tiên với 1 giờ 17 phút 17 giây, chỉ hơn K'Mên đúng 2 giây. Nguyễn Ngọc Tân về thứ ba với thời gian 1 giờ 19 phút 45 giây.

Ngoài các giải chung cuộc, Ban tổ chức còn trao thưởng cho những VĐV có thành tích nổi bật ở các nhóm tuổi từ 18 đến 29, 30 đến 39, 40 đến 49, 50 đến 59 và từ 60 tuổi trở lên.