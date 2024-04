Lần đầu biểu diễn Tổ khúc Việt Nam tại TP.HCM

Nhạc trưởng Lê Ha My dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc HBSO

Tổ khúc Việt Nam do Gara Garayev - nhà soạn nhạc nổi tiếng người Azerbaijan sáng tác cho bộ phim tài liệu hợp tác Việt - Xô đầu tiên: Việt Nam (năm 1954); gồm 6 phần: Phong cảnh quê hương, Bê tông và dây điện, Giai điệu dân gian, Tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống, Scherzo và khúc nhạc kết đầy năng lượng dựa trên bài hát Vì nhân dân quên mình (nhạc sĩ Doãn Quang Khải). Tổ khúc Việt Nam lần đầu tiên được trình diễn ở nước ta vào cuối năm ngoái tại Hà Nội, trong chương trình VNSO - VNAM Joint Concert 2023. Tháng 2.2024, Tổ khúc Việt Nam đã vang lên ở Azerbaijan nhân kỷ niệm 65 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Baku (1959 - 2024).



Bên cạnh đó, khán giả sẽ thưởng thức tác phẩm Pomp and Circumstance March No. 1 in D Major, op. 39 - chuỗi hành khúc tràn đầy năng lượng của nhà soạn nhạc yêu nước người Anh vĩ đại Edward Elgar. Bộ hành khúc gồm 6 bản, nổi tiếng nhất là bản Hành khúc số 1 cung rê trưởng đã gây tiếng vang lớn ngay lần đầu tiên trình tấu tại Nhà hát thành phố Liverpool. Bản hành khúc này còn được xem như bản quốc ca số 2 không chính thức của Vương quốc Anh - một vinh dự mà không phải tác phẩm nào cũng có được. Và cuối cùng là bản giao hưởng số 6 Pathétique, gồm 4 chương - bản giao hưởng cuối cùng của Tchaikovsky.

Nhạc trưởng Lê Ha My sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ nhỏ, bố anh - NSND Văn Hà - đã hướng anh đi theo con đường âm nhạc bác học. Năm 1999, anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia VN chuyên ngành piano; sau đó, anh được Bộ Văn hóa - Thông tin và Nhạc viện Hà Nội cử đi tu nghiệp tại Nhạc viện P. I. Tchaikovsky. Hiện tại, anh là Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO).