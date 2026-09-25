Lần đầu múa lân ở mái ấm, học sinh kiên nhẫn chờ các bé chạm vào đầu lân

Trong cơn mưa chiều 23.9, câu lạc bộ lân sư rồng đã đến Cơ sở bảo trợ trẻ em mồ côi Thiên Thần (phường Long Trường, TP.HCM) biểu diễn những tiết mục múa lân đặc sắc và tặng quà, bánh nhân dịp trung thu.



Tại Trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Phước Long, TP.HCM), ngoài các câu lạc bộ thể thao và học thuật, ban giám hiệu còn tiên phong cho học sinh trải nghiệm nghệ thuật lân sư rồng. Câu chuyện và quá trình hoạt động của đội lân học sinh trong trường được chia sẻ trong bài viết "Đội lân sư rồng của học sinh ở TP.HCM: Trung thu này sẽ làm điều ý nghĩa".

Đội lân sư rồng trường Ngô Thời Nhiệm biểu diễn ở mái ấm dịp trung thu Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ: "Câu lạc bộ múa lân góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường thông qua việc kết hợp rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu với giáo dục kỹ năng, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khả năng hợp tác và tình yêu văn hóa dân tộc".

Sau 2 năm hoạt động, đội lân đã góp mặt trong những chương trình đặc biệt của trường như lễ khai giảng, trung thu, tổng kết năm học. Mùa trung thu năm nay, đội lân quyết định kết hợp biểu diễn và tặng quà ở mái ấm với mong muốn san sẻ yêu thương đến các bạn nhỏ kém may mắn.



Đội lân chủ động giao lưu với các bé Ảnh: Phan Diệp

Các em nhỏ thích thú sờ đầu lân Ảnh: Phan Diệp

"Ý tưởng ban đầu xuất phát từ đội lân, ban giám hiệu đã đồng hành cùng việc hỗ trợ với những món quà thiết thực dành cho mái ấm như trứng, sữa, bánh kẹo để vui trung thu... Tuy nhiên, sau khi được lan tỏa trong nhà trường, các thầy cô và học sinh đã góp thêm nhiều phần quà khác", bà Nguyễn Thị Tố Uyên cho biết thêm.

Có bạn nhỏ góp một lốc sữa, có bạn góp thêm gói bánh và có lớp tặng những chiếc đèn trung thu xinh xắn. Tất cả những món quà đã được những thầy cô, các bạn học sinh đại diện ban chấp hành Đoàn trường và các lớp... trao tận tay các em nhỏ ở mái ấm.

Em Gia Kiệt, học sinh lớp 10A4, chia sẻ đây là một mùa trung thu đặc biệt nhất với em: "Ngay khi nhận được thông báo về chuyến đi, em đã rất hồi hộp và mong chờ đến ngày được tham gia. Em cảm thấy hạnh phúc vì có thể cùng các bạn mang đến niềm vui và những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại mái ấm".

Còn em Trần Đức Anh, học sinh lớp 12A4 cho biết: "Đây là lần đầu tiên em biểu diễn ở mái ấm, tham gia hoạt động thiện nguyện. Mấy bé lúc đầu thấy lạ nên hơi sợ con lân, tiếng trống lớn... Khi biểu diễn, em cố gắng tạo sự gần gũi, cho mấy bé chạm vào con lân để mấy bé thích nghi từ đó mang đến niềm vui cho các bé".

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên và học sinh chuẩn bị quà gồm trứng, sữa, bánh... tặng mái ấm Ảnh: Phan Diệp

Các em nhỏ ở mái ấm có nhiều em lần đầu được xem múa lân Ảnh: Phan Diệp

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên đi biểu diễn ở mái ấm dịp trung thu năm nay, đội lân của trường đã có những buổi tập luyện miệt mài.

Chứng kiến học trò mang tiết mục múa lân biểu diễn cho các em nhỏ, thầy Võ Thanh Sang (42 tuổi), chủ nhiệm câu lạc bộ lân sư rồng Ngô Thời Nhiệm, trưởng đoàn lân sư rồng Sang Anh Đường không giấu được sự xúc động.



Thầy Sang chia sẻ: "Ttrong những lần biểu diễn ở trường, đội lân chỉ đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, khi ở mái ấm, đội lân đứng gần hơn với giả. Các bé ở mái ấm lúc đầu còn hơi sợ con lân, nhưng cả nhóm chẳng ai bảo ai, chủ động đến gần, kiên nhẫn chờ đợi để các bé nhỏ được nhìn, được chạm vào con lân. Tôi nghĩ đó là sự quan tâm, yêu thương của học trò mình dành cho các bé, hành động nằm ngoài bài biểu diễn thông thường".

Bà Võ Dung Hạnh, quản lý cơ sở cho biết: "Ở đây có nhiều bé nhỏ chưa từng thấy múa lân nên các con rất thích thú và chăm chú nhìn các anh chị biểu diễn. Mái ấm rất biết ơn tấm lòng của các thầy cô và học sinh trường Ngô Thời Nhiệm vì món quà trung thu ý nghĩa".