Đội lân sư rồng của học sinh ở TP.HCM: Trung thu này sẽ làm điều ý nghĩa

Sắp đến trung thu, không khí tập luyện ở câu lạc bộ lân sư rồng, Trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Phước Long) càng hăng say. Cứ mỗi dịp khai giảng, lễ tổng kết năm học hay chương trình văn nghệ vui trung thu, đội lân đều "trình làng" những tiết mục đã dày công tập luyện trong suốt nhiều tháng.

Đội lân sư rồng học sinh trường Ngô Thời Nhiệm tập trung để tập luyện, chuẩn bị biểu diễn ở mái ấm trung thu năm nay Ảnh: Phan Diệp

Đội lân sư rồng tiên phong của học sinh

Ở TP.HCM, trường Ngô Thời Nhiệm được xem là nơi tiên phong đưa nghệ thuật lân sư rồng vào môi trường học đường cho học sinh trải nghiệm. Thành viên câu lạc bộ không chỉ có cơ hội thể hiện những gì mình đã học mà còn cảm nhận được niềm vui khi được biểu diễn, được đóng góp cho các chương trình chung của trường.

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Chủ tịch Hội đồng trường, chia sẻ: "Lý do chúng tôi thành lập câu lạc bộ lân sư rồng xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn đưa văn hóa truyền thống dân tộc đến gần hơn với học sinh. Nhà trường muốn tạo ra một câu lạc bộ mới mẻ, khác biệt hơn so với các câu lạc bộ học thuật và thể thao hiện có".



Người đứng điều khiển đầu lân, người phía sau đảm nhiệm đuôi lân Ảnh: Phan Diệp

Nam sinh điều khiển đuôi lân phải có sức khỏe tốt để nhấc bổng người bạn cầm đầu lân trong khi biểu diễn Ảnh: Phan Diệp

Chiếc đầu lân nặng khoảng 6 kg được học sinh điều khiển linh hoạt, tạo nên thần thái của con lân Ảnh: Phan Diệp

Cụ thể, qua bộ môn này, học sinh sẽ được tìm hiểu về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật lân sư rồng; ý nghĩa biểu tượng của lân, sư, rồng gắn với ước vọng bình an, may mắn, thịnh vượng và tinh thần thượng võ.

Quá trình tham gia giúp học sinh có sự kết hợp đặc sắc giữa võ thuật, vũ đạo, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn; từ đó thêm trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.

Thầy Võ Thanh Sang (42 tuổi), chủ nhiệm câu lạc bộ lân sư rồng Ngô Thời Nhiệm, trưởng đoàn lân sư rồng Sang Anh Đường ở TP.HCM cho biết: "Lân sư rồng là bộ môn có tính đoàn kết rất cao. Quá trình tập luyện giúp học sinh có được tinh thần tập thể tốt hơn, phát triển các kỹ năng biểu diễn bài bản".

Thầy Võ Thanh Sang, chủ nhiệm câu lạc bộ lân sư rồng Ngô Thời Nhiệm hướng dẫn học trò tập luyện Ảnh: Phan Diệp

Đội lân tập luyện trong giờ ra chơi, các học sinh và thầy cô thích thú đứng xem Ảnh: Phan Diệp

Nhà trường đầu tư đầy đủ trang phục, dụng cụ cần thiết để học sinh tập luyện Ảnh: Phan Diệp

Từ tinh thần tập thể đến lan tỏa yêu thương mùa trung thu

Học sinh tham gia câu lạc bộ không nhất thiết phải có năng khiếu đặc biệt. Điều quan trọng là chịu khó tập luyện, có tinh thần tập thể. Từ đó, học sinh sẽ biết quan tâm đến những người bên cạnh, phối hợp với nhau tốt hơn trong quá trình biểu diễn, những động tác cơ bản đến nâng cao.

Đến với câu lạc bộ, trước tiên học sinh được học những kiến thức cơ bản về mã bộ, tấn pháp. Sau đó, tùy theo vị trí, mỗi bạn được hướng dẫn những kỹ năng phù hợp.

Người phụ trách đầu lân được học những động tác cơ bản như lắc đầu lân. Rèn luyện cách thể hiện thần thái của con lân trong quá trình biểu diễn.

Người phụ trách đuôi lân học cách phối hợp cùng người múa đầu lân để tạo nên hình thái và chuyển động hoàn chỉnh của con lân.

Đội lân sư rồng miệt mài tập luyện Ảnh: Phan Diệp

Các nữ sinh mới tham gia câu lạc bộ (áo trắng) được hướng dẫn đứng tấn Ảnh: Phan Diệp

Sau khi tập múa lân, nhóm học sinh chuyển sang tập luyện múa rồng Ảnh: Phan Diệp

Hoạt động của học sinh được thầy cô quan tâm, động viên Ảnh: Phan Diệp

Bên cạnh đó, những người phụ trách âm thanh như trống và chập chõa, cũng có nhiệm vụ riêng. Người đánh trống tập trung nhiều vào kỹ thuật cổ tay để điều khiển dùi trống; người phụ trách chập chõa cần lắng nghe và phối hợp nhịp nhàng với người đánh trống.



Tất cả các phần âm thanh đều phải đi theo động tác của lân để tạo nên sự đồng bộ và hoàn chỉnh cho tiết mục.

"Tôi thường truyền đạt cho các học trò rằng trong một đội lân, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng và không thể thiếu bất kỳ ai. Mỗi vị trí đều quan trọng và mọi người phải gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Sau 2 năm hoạt động, vào dịp trung thu năm nay, lần đầu tiên đội lân sẽ đến mái ấm để biểu diễn và mang theo một ít quà tặng gửi đến những người bạn có hoàn cảnh khó khăn", thầy Sang chia sẻ.

Đội lân của học sinh biểu diễn trên sân khấu ngày khai giảng Ảnh: Phan Diệp

Tiết mục múa lân sư rồng ấn tượng khiến thầy cô, học sinh thích thú Ảnh: Phan Diệp

Đội lân của trường thành lập cách đây 2 năm, mỗi tuần sinh hoạt 3 buổi. Ban đầu chỉ có 6 học sinh tham gia nhưng hiện đã có gần 20 bạn, trong đó có nhiều nữ sinh. Mùa trung thu năm nay, đội lân sẽ cùng nhau biểu diễn một tiết mục ý nghĩa - lần đầu tiên, các em sẽ đến biểu diễn ở mái ấm để phục vụ cho những người bạn kém may mắn.

Dịp lễ khai giảng năm học mới vừa qua, câu lạc bộ lân sư rồng cũng đã biểu diễn tiết mục hoành tráng khiến các học sinh và thầy cô bất ngờ và thích thú.

Em Trần Đăng Khoa, học lớp 12A10 tham gia câu lạc bộ được 2 năm. Lúc đầu Khoa đảm nhận vị trí đánh chập chõa. Sau đó, Khoa được thầy hướng dẫn chuyển sang vị trí đuôi lân. Hai bạn phải tập cùng nhau nhiều để phối hợp ăn ý. "Khi tham gia câu lạc bộ, em cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn và đặc biệt là khả năng tập trung tốt hơn trước. Em còn được làm quen với nhiều bạn, học cách phối hợp với mọi người và được biết thêm nhiều động tác mới mà trước đây em chỉ biết đứng nhìn hay xem trên tivi", Khoa nói. Em Bùi Khánh Thi, lớp 10A9, bắt đầu tham gia câu lạc bộ từ đầu năm học 2026 chia sẻ: "Em quyết định chọn câu lạc bộ này vì em yêu thích và em thấy các bạn múa lân rất hay. Mới tham gia nên hiện tại mới được thầy hướng dẫn những động tác cơ bản như đứng tấn. Em mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động, được tập luyện nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn về bộ môn lân sư rồng".



