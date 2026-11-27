Hãng Kyodo ngày 27.11 đưa tin Công viên giải trí Adventure World, thuộc tỉnh Wakayama, miền tây Nhật Bản, đã nhân giống thành công chim cánh cụt nhảy đá phương bắc (northern rockhopper penguin) bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là lần đầu tiên trên thế giới kỹ thuật này được áp dụng thành công đối với loài chim đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo đó, công viên đã trực tiếp triển khai quy trình thụ tinh nhân tạo và đón chim non chào đời vào ngày 28.10. Sau khi chim non ra đời, đơn vị này tiếp tục tiến hành xét nghiệm ADN nhằm xác định nguồn gốc của cá thể.

Đến ngày 27.11, kết quả xét nghiệm chính thức xác nhận chim non được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực nhân giống và bảo tồn loài chim này.

Chim cánh cụt nhảy đá phương bắc ẢNH: REUTERS

Chim cánh cụt nhảy đá phương bắc có đặc điểm nổi bật là cặp lông mày màu vàng tươi cùng chỏm lông đen nhọn trên đầu. Loài chim này sinh sống tại các khu vực thuộc Nam Đại Tây Dương và phía nam Ấn Độ Dương.

Đặc biệt, tên gọi của chúng bắt nguồn từ tập tính nhảy nhót trên những địa hình đá thay vì di chuyển bằng dáng đi lạch bạch như nhiều loài chim cánh cụt khác.

Tuy nhiên, số lượng của loài này đang suy giảm và chúng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), số cá thể trưởng thành của chim cánh cụt nhảy đá phương bắc ước tính khoảng 400.000 con. Loài này hiện được xếp vào nhóm nguy cấp trong danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN.