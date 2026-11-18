Hãng Kyodo đưa tin một chú gấu trúc đỏ tại vườn thú Chiba, tỉnh Chiba (Nhật Bản), vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là cá thể gấu trúc đỏ sống lâu nhất thế giới trong điều kiện nuôi nhốt.

Theo thông tin từ vườn thú Chiba, gấu trúc đỏ đực tên Futa đã tròn 23 tuổi và 135 ngày tính đến ngày 17.11, tương đương hơn 100 tuổi ở người. Kỷ lục trước đó thuộc về một cá thể gấu trúc đỏ tại vườn thú ở bang Montana (Mỹ), sống được 21 năm và 265 ngày.

Gấu trúc đỏ không có quan hệ họ hàng với gấu trúc khổng lồ - loại thường được xem là gấu trúc thực sự và là tài sản thuộc về Trung Quốc. Gấu trúc đỏ thuộc một nhóm phân loại gọi là Ailuridae, có chung đặc điểm với các loài thuộc họ chồn, bao gồm gấu mèo, chồn hôi và chồn sún.

Gấu trúc đỏ tên Futa đã tròn 23 tuổi và 135 ngày vào ngày 17.11 ẢNH: SỞ THÚ CHIBA/X

Gấu trúc đỏ Futa được sinh ra vào năm 2003 tại một vườn thú ở tỉnh Shizuoka (miền trung Nhật Bản). Đến năm 2004, Futa được chuyển đến vườn thú Chiba để phục vụ công tác nhân giống.

Đáng chú ý, gấu trúc đỏ này từng thu hút sự chú ý khi còn nhỏ nhờ thói quen đứng thẳng bằng 2 chân sau và duy trì sức hút với khách tham quan cho đến nay.

Theo một nhân viên chăm sóc, Futa từng được phát hiện kéo lê chân sau bên trái vào tháng 10, nhưng tình trạng sức khỏe dường như đã hồi phục tốt. Ngoài ra, theo vườn thú Nagano, Futa từng giao phối với một cá thể gấu trúc đỏ cái từ vườn thú này và sinh ra nhiều con.

Để đánh dấu cột mốc đặc biệt, vườn thú Chiba đã tổ chức sự kiện ăn mừng vào ngày 17.11, thu hút khoảng 150 người hâm mộ. Trong số đó có ông Daisuke Mori (51 tuổi), cư dân quận Nerima chia sẻ: “Tôi hy vọng Futa sẽ sống lâu và tiếp tục phá kỷ lục”.