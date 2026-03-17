Lần đầu phát hiện chim hồng hoàng, rái cá qua bẫy ảnh ở Chư Mom Ray

Hải Phong
17/03/2026 16:43 GMT+7

Lần đầu tiên hệ thống bẫy ảnh của Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) phát hiện 2 loài động vật cực kỳ quý hiếm là chim hồng hoàng và rái cá.

Ngày 17.3, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi), cho biết hệ thống bẫy ảnh vừa ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài động vật cực kỳ quý hiếm là rái cá và chim hồng hoàng trong khu rừng đặc dụng.

Đàn rái cá được phát hiện qua bẫy ảnh ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Theo ông Thủy, đây là những loài thuộc nhóm IB - nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm được pháp luật Việt Nam ưu tiên bảo vệ ở mức nghiêm ngặt, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, khai thác hay xâm hại. Các hình ảnh thu được cho thấy cả hai loài đều có thể trạng tốt, hoạt động nhanh nhẹn dưới tán rừng vào ban ngày, phản ánh môi trường sinh thái tại khu vực vẫn đang được bảo tồn hiệu quả.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hệ thống bẫy ảnh của vườn ghi nhận được hình ảnh của rái cá và chim hồng hoàng. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra dữ liệu, lực lượng chức năng cũng thu nhận thêm hình ảnh của 28 loài động vật khác, trong đó có nhiều loài quý hiếm từng được ghi nhận trước đây.

"Trong số 28 loài này, một số loài trước đó đã xuất hiện qua bẫy ảnh, nay tiếp tục được ghi nhận trở lại, cho thấy quần thể của chúng vẫn đang duy trì ổn định", ông Thủy nói.

Chim hồng hoàng đang sinh sống tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Hiện Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã triển khai lắp đặt 280 máy ảnh tự động trong rừng nhằm giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, ghi nhận hoạt động của các loài động vật hoang dã, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn.

Theo thống kê, khu vực này hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật; trong đó, có 112 loài nguy cấp, quý hiếm được đưa vào các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là một trong những "kho báu xanh" của đại ngàn. Nơi đây là sinh cảnh của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, với nhiều loài đặc hữu, quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng...

