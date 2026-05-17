Lần đầu tiên có Hội đồng bác sĩ giải đáp mọi thắc mắc nuôi con cho 'các mom'

Hội đồng Dinh dưỡng khoa học ứng dụng được thành lập quy tụ đội ngũ gần 20 chuyên gia là các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng, giàu kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện và cơ sở y tế lớn trên cả nước.

"Siêu Hội đồng" gồm PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, PGS-TS-BS Lê Thị Minh Hương; TS-BS Lưu Thị Mỹ Thục; ThS-BS CKII Phạm Công Luận; TTƯT- BS Trương Hữu Khanh; TTƯT- BS Đặng Thị Kim Huyên, sẽ sử dụng nền tảng y học chứng cứ để thẩm định các xu hướng dinh dưỡng, giúp cộng đồng phân biệt rõ ràng giữa kiến thức khoa học và các tin đồn thiếu căn cứ.

Chính thức ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng khoa học ứng dụng”l

Các mẹ loạn giữa 'ma trận' trào lưu dinh dưỡng truyền miệng

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, BS CKI Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM nêu thực trạng: Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc tiếp cận thông tin sức khỏe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dân thì đang đối mặt với nhiều kinh nghiệm truyền miệng chưa được kiểm chứng hay những trào lưu dinh dưỡng phản khoa học trên mạng xã hội. Mỗi ngày, có rất nhiều video clip của rất nhiều bác sĩ - chưa được xác thực có phải bác sĩ không - mà người dân không có cái gì để kiểm chứng.

Theo BS Trần Thị Minh Nguyệt, việc tiếp cận được nhiều thông tin, đó là một thuận lợi. Song, không đồng nghĩa chúng ta sẽ hiểu đúng các thông tin đó. Do đó, điều cấp thiết hiện nay là chúng ta xây dựng một "màng lọc" khoa học, một nguồn tham chiếu tin cậy để cộng đồng có thể hiểu đúng và áp dụng đúng.

Xuất phát từ thực tế đó, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM kết hợp cùng các chuyên gia, các bác sĩ tâm huyết thành lập Hội đồng Dinh dưỡng khoa học ứng dụng với mong muốn xây dựng một diễn đàn khoa học chính thống, khách quan, sử dụng nền tảng y học chứng cứ để thẩm định các xu hướng dinh dưỡng, giúp cộng đồng phân biệt được rõ ràng giữa kiến thức khoa học và các tin đồn thiếu căn cứ.

"Một nghiên cứu năm 2026 trên hơn 3.500 người Việt có trình độ đại học trở lên cho kết quả 85,5% có thể tìm kiếm thông tin sức khỏe trực tuyến, nhưng 67,3% chưa đủ năng lực đánh giá và áp dụng chính xác vào thực tế", BS Nguyệt dẫn chứng.

Tình trạng này đặc biệt rõ ở nhóm phụ huynh - những người có nhu cầu tìm hiểu dinh dưỡng cao. Khảo sát Vietnam Digital Mom 2025, có đến 64% bà mẹ thường xuyên đọc blog, website nuôi con, 68% tin vào “review online” và 47% tham khảo các hội nhóm mạng xã hội. Điều này phản ánh sức mạnh truyền thông số, song cũng là khởi đầu của nhiều trào lưu dinh dưỡng phi khoa học hoặc chưa kiểm chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Giải đáp mọi câu hỏi một cách dễ hiểu nhất

Cũng theo BS Trần Thị Minh Nguyệt, kiến thức khoa học chỉ thực sự có giá trị khi được truyền tải theo cách mà cộng đồng có thể hiểu, tiếp cận, thực hành và áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Chính vì vậy, Hội đồng sẽ vận hành theo công thức hai tầng chuyên môn. Nhóm thứ nhất là nhóm cố vấn chuyên môn gồm các bác sĩ đầu ngành, chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin. Nhóm thứ hai là nhóm các bác sĩ đồng hành, đảm nhiệm việc chuyển hóa các nội dung khoa học thành những thông tin gần gũi, kiến thức phổ cập để người dân rất dễ hiểu và chia sẻ cộng đồng.

Để bảo vệ tính toàn vẹn của khoa học thì Hội đồng Dinh dưỡng khoa học ứng dụng sẽ vận hành dựa trên 3 nguyên tắc nghiêm ngặt: Khách quan - Phi thương mại - Trách nhiệm xã hội.

Mọi nội dung sẽ được thẩm định và công bố đều dựa trên các dữ liệu khoa học, các nghiên cứu lâm sàng và các khuyến nghị từ các tổ chức y khoa uy tín. Đồng thời, Hội đồng cam kết duy trì tính khách quan, trung lập và độc lập trong mọi hoạt động chuyên môn với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

các bác sĩ và chuyên gia thảo luận về các chủ đề “nóng” về dinh dưỡng đang được quan tâm

Không có 'thần dược" cho tiêu hoá và miễn dịch ở trẻ

Sau khi ra mắt, hàng chục bà mẹ tại sự kiện đã có ngay cơ hội để trao đổi, giao lưu với Hội đồng về những chủ đề "nóng" nhất đang gây nhiều tranh cãi hiện nay.

Cụ thể, các mẹ đang bị bao vây bởi vô số sản phẩm được gắn mác tăng đề kháng cấp tốc như sữa non, kẽm, thực phẩm chức năng. Thông tin trên mạng làm mẹ tin rằng chỉ cần uống bổ sung là con không bao giờ ốm, dẫn đến lơ là việc xây dựng hệ miễn dịch tự nhiên qua dinh dưỡng toàn diện và vận động.

Tại đây, các bác sĩ đã giải thích rất rõ cơ chế miễn dịch (IgG, HMO, lợi khuẩn...) một cách khoa học, giúp phụ huynh hiểu rằng miễn dịch là một hệ thống bền bỉ, cần sự phối hợp của nhiều nhóm chất chứ không có một "thần dược" đơn lẻ.

Bằng những câu chuyện thực chiến và chia sẻ tâm huyết, các bác sĩ đã giúp mẹ hiểu rõ bé phát triển tốt các chỉ số, không chỉ cần quan tâm đến lượng thức ăn đưa vào, mà quan trọng hơn là khả năng xử lý của hệ tiêu hóa thông qua việc bổ sung các lợi khuẩn , chất xơ... Hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là "đòn bẩy" để bé chạm tới những cột mốc phát triển tối ưu trong tương lai.

Hay với băn khoăn vì sau mẹ đã bổ sung đủ thứ mà trẻ vẫn ốm, các chuyên gia dinh dưỡng đã lý giải sự thật về tăng đề kháng mà mẹ chưa hiểu rõ. Đồng thời, chỉ rõ những sai lầm của cha mẹ về những giải pháp tăng đề kháng cấp bách cho bé, về nhìn nhận chưa phù hợp với thể trạng sức khỏe của từng bé...

Tại phiên thảo luận chủ đề về tiêu hóa, các bà mẹ cũng được cung cấp góc nhìn khoa học về vai trò nền tảng của hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch trong những năm đầu đời của trẻ.

BS.CKI Trần Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh: Hội thảo "Tiêu hóa và Miễn dịch" hôm nay chỉ là bước khởi đầu trong hành trình. Thời gian tới thì chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục khai thác các chủ đề dinh dưỡng được quan tâm, hoặc là phòng bệnh từ trong ruột, nhằm từng bước chuẩn hóa nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe. Đây sẽ là một hành trình lâu dài, cần sự đồng hành của giới chuyên môn, truyền thông và toàn xã hội để tạo nên một biểu tượng khoa học đáng tin cậy cho cộng đồng.

Nhằm khẳng định vị thế và uy tín của một diễn đàn chính thống, Hội đồng nhận được sự bảo trợ truyền thông từ Báo Thanh Niên - một trong những tờ báo lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Sự đồng hành của Báo Thanh Niên đảm bảo rằng những thông điệp khoa học của Hội đồng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững đến cộng đồng.












