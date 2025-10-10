Lần đầu tiên có ngôi nhà miễn phí ăn, ở cho gia đình bệnh nhi khó khăn

Ngày 10.10, Quỹ Ngôi nhà cộng đồng RMHC Việt Nam (Ronald McDonald House Charities) chính thức ra mắt Ngôi nhà chung Ronald McDonald House đầu tiên tại Việt Nam (496 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt, TP.HCM). Ngôi nhà nằm gần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2. Ngôi nhà miễn phí ăn, ở có nơi lưu trú an toàn, sạch sẽ và tiện nghi, cùng bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ dành cho các gia đình bệnh nhi từ 0 đến dưới 15 tuổi.

Đây là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ngôi nhà miễn phí này có thể đón tiếp tối đa 15 gia đình cùng lúc, với mỗi phòng đều được trang bị tiện ích cơ bản, cùng không gian sinh hoạt chung như bếp ăn, phòng khách và khu vui chơi trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, còn có xe điện đưa đón bệnh nhi qua lại giữa bệnh viện và ngôi nhà.

Ngôi nhà miễn phí cả ăn và ở cho 15 gia đình bệnh nhi cùng lúc ẢNH: DUY TÍNH

Về quy trình hoạt động, RMHC Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện để lựa chọn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, điều trị dài ngày, ưu tiên các gia đình đến từ vùng xa để lưu trú trong ngôi nhà miễn phí này.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mỗi ngày bệnh viện có khoảng 1.000 bệnh nhi nội trú. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhi mắc bệnh nặng, nguy hiểm như ung thư, bệnh lý về máu ác tính, phẫu thuật tim, phẫu thuật sọ não… chiếm hơn 25%. Việc RMHC Việt Nam đưa vào hoạt động ngôi nhà miễn phí, kết hợp với bệnh viện, kỳ vọng sẽ hỗ trợ được bệnh nhi và gia đình khó khăn, ở xa, nhằm tạo ra những hiệu quả cộng đồng lớn lao.

"Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thực hiện chăm sóc nhi khoa toàn diện, từ y khoa đến tinh thần, kể cả cho thân nhân. Những trẻ trong giai đoạn điều trị kéo dài hoặc cách ly thì sự hiện diện của gia đình không chỉ là sự đồng hành với bệnh viện mà còn giúp cho trẻ an tâm, nâng cao nghị lực để mau chóng hồi phục và trở về với gia đình", bác sĩ Thanh Bình nói.

Tại lễ ra mắt, ông Rodney Jordan, Giám đốc Vận hành RMHC toàn cầu, phát biểu: "Ngôi nhà chung Ronald McDonald đầu tiên tại Việt Nam được đặt cạnh Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, giúp chúng tôi có thể đồng hành và hỗ trợ các gia đình đang trải qua giai đoạn khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi tin rằng sự thành công của ngôi nhà đầu sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp kết nối nhiều bệnh viện và hệ thống y tế trên cả nước. Đồng thời, góp phần định hình các chính sách chăm sóc sức khỏe hướng đến gia đình ở nhiều địa phương khác trong tương lai".