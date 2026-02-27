Lần đầu tiên đấu giá 50 tên miền '.vn' 2 ký tự hiếm bậc nhất

Ngày 27.2, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo trong năm 2026 sẽ tổ chức 2 đợt đấu giá tên miền quốc gia ".vn". Đợt 1 diễn ra vào tháng 3 và đợt 2 dự kiến tổ chức vào tháng 6.

Trong tháng 3, lần đầu tiên VNNIC sẽ đấu giá 50 tên miền ".vn" 2 ký tự hiếm bậc nhất ẢNH: THU HẰNG

Riêng đợt 1, có 50 tên miền ".vn" gồm 2 ký tự được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến, phương thức trả giá lên. Các phiên đấu giá dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ 18 - 20.3. Đây là lần đầu tiên nhóm tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia Việt Nam được đấu giá công khai.

Theo VNNIC, việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Hoạt động này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận minh bạch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Tài nguyên số khan hiếm, giá trị chiến lược của tên miền

Đại diện VNNIC cho biết, tên miền ".vn" 2 ký tự được đánh giá là nhóm tài nguyên số đặc biệt, có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và có giá trị nhận diện thương hiệu cao. Trong danh sách đấu giá lần này xuất hiện nhiều tên miền giàu ý nghĩa.

Có thể kể đến nhóm gắn với thương hiệu hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, cj.vn, jd.vn… Đây là những tên miền có giá trị trong việc bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu trên môi trường số.

Nhóm thứ hai là các tên miền gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)… phù hợp với doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu chuyên ngành, tăng khả năng nhận diện trực tuyến.

Bên cạnh đó là nhóm theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn… vốn có tính lan tỏa cao, dễ tạo dấu ấn trong truyền thông số. Ngoài ra, các tên miền chữ - số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn… mang hơi hướng hiện đại, phù hợp với lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Theo đại diện VNNIC, việc đấu giá công khai nhóm tên miền này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực internet quốc gia mà còn góp phần khẳng định tên miền ".vn" là tài sản số có giá trị đầu tư, thương mại và phát triển thương hiệu lâu dài.

Giá khởi điểm từ 10 triệu đồng

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện theo quy định có thể đăng ký tham gia đấu giá trên hệ thống trực tuyến do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam vận hành.

Hình thức đấu giá là trực tuyến, theo phương thức trả giá lên và thực hiện riêng lẻ từng tên miền. Thời lượng đấu giá của mỗi tên miền tối thiểu 20 phút.

Giá khởi điểm được công bố là 10 triệu đồng cho mỗi tên miền (chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan). Tiền đặt trước là 1 triệu đồng/tên miền; bước giá 1 triệu đồng; tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 50.000 đồng/hồ sơ.

Người tham gia có thể nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước bằng cách quét mã QR trên hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn. Thời hạn tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản đơn vị tổ chức đấu giá chậm nhất vào các mốc thời gian tương ứng trước ngày diễn ra từng phiên đấu giá.

Người trúng đấu giá sẽ được cấp quyền sử dụng tên miền theo quy định pháp luật và được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định hiện hành. Đây được xem là điểm đáng chú ý, khi tên miền ".vn" ngày càng được nhìn nhận như một loại tài sản số có thể đầu tư, khai thác thương mại.

VNNIC khuyến nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quan tâm chủ động nghiên cứu danh sách tên miền, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đăng ký trước thời hạn quy định, nhằm nắm bắt cơ hội sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số quốc gia.