Lần đầu tiên ngành thuế thu vượt 2 triệu tỉ đồng

Theo thông tin được Cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố tại hội nghị tổng kết chiều 24.12, ước tính đến ngày 31.12, số thu do cơ quan thuế quản lý sẽ đạt 2,23 triệu tỉ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024.

Trong đó, thu nội địa đạt 2,18 triệu tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỉ đồng.

Năm 2025, lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt 2 triệu tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, tính đến ngày 30.9, số thu do cơ quan thuế quản lý đã cán mốc 1,71 triệu tỉ đồng, đạt 100% dự toán được giao. Đến ngày 14.12, con số này đạt 2,15 triệu tỉ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

34/34 địa phương đều đánh giá hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Trong đó, TP.Hà Nội thu 631.000 tỉ đồng, vượt 32,1%; TP.HCM thu 606.000 tỉ đồng, vượt 20,8%.

Đáng chú ý, năm 2025, thu từ hộ kinh doanh tăng mạnh 37,5% so với năm trước và tăng gần 65,2% so với năm 2023, ước đạt 32.840 tỉ đồng. Đây là mức tăng trưởng đột phá, phản ánh hiệu quả của việc chuẩn hóa dữ liệu, chống thất thu và áp dụng hóa đơn điện tử.

Đề cập tới việc chuyển đổi từ khoán thuế sang kê khai thuế từ ngày 1.1.2026, đại diện Cục Thuế cho biết, hiện tại, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, chuẩn bị sẵn sàng.

Đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1.1.2026; hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Tập trung khai thác dữ liệu ngân hàng để đối chiếu dòng tiền

Năm 2026, ngành thuế được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước 2,24 triệu tỉ đồng. Trong đó, t hu nội địa là 2,19 triệu tỉ đồng; thu dầu thô là 43.000 tỉ đồng.

Ngành này xác định tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế để tổ chức thu đúng, thu đủ; đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Cụ thể, áp dụng biện pháp tạm dừng sử dụng hóa đơn đối với người nộp thuế rủi ro rất cao nhưng vẫn đảm bảo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cảnh báo tự động hành vi mua bán, xuất khống hóa đơn ngay từ khâu lập hóa đơn; mở rộng quản lý rủi ro đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên cơ sở kết nối dữ liệu hóa đơn, thanh toán và dữ liệu liên ngành.

Riêng ở khía cạnh chống thất thu, đại diện Cục Thuế nhấn mạnh, ngành sẽ tập trung khai thác dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, ngân hàng, hải quan để đối chiếu dòng tiền và tờ khai; hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng để đấu tranh chống tội phạm thuế, rửa tiền, chuyển giá và chuyển lợi nhuận, xử lý kịp thời các hành vi chiếm đoạt tiền thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cơ quan thuế tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, với trọng tâm tăng cường ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn trong công tác kiểm tra, thương mại điện tử, quản lý hóa đơn…, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.