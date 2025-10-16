Ngành thuế thu hơn 1,7 triệu tỉ đồng, thu từ đất tăng gấp đôi

Chia sẻ tại tọa đàm "Hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển" do Tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức ngày 16.10, tại Hà Nội, ông Đặng Ngọc Minh, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết năm 2025, Quốc hội và Chính phủ giao ngành thuế nhiệm vụ thu ngân sách là 1,719 triệu tỉ đồng.

Tính đến ngày 14.10, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1,744 triệu tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tài khóa, tính đến ngày 14.10, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1,744 triệu tỉ đồng, vượt 1,5% so với kế hoạch được giao. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt tiến độ tốt; thu từ đất tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

"Với kết quả này, ngành thuế sẽ hoàn thành vượt thu ngân sách nhà nước khoảng 25%", ông Minh nhấn mạnh.

Theo Cục Thuế, hơn 3 thập niên qua, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý liên tục tăng trưởng ấn tượng. Từ 5.200 tỉ đồng năm 1990, đến năm 2024 đã đạt hơn 1,7 triệu tỉ đồng, dự kiến năm nay sẽ đạt hơn 2 triệu tỉ đồng (tăng gấp 380 lần so với năm 1990).

Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng dần qua các năm, cho thấy sự phát triển bền vững từ nội lực nền kinh tế.

Khuyến khích hộ kinh doanh doanh thu trên 3 tỉ lên doanh nghiệp

Đề cập các chính sách của ngành thuế năm 2025, ông Minh chia sẻ nhiều nội dung liên quan quản lý thuế với hộ kinh doanh.

Từ ngày 1.1.2026, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai. Đây là bước cải cách căn bản nhằm đảm bảo thực thi đúng nguyên tắc "người nộp thuế tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm".

Từ ngày 1.1.2026, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai ẢNH: ĐAN THANH

Cục Thuế đề xuất sau khi xóa thuế khoán sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh theo 3 nhóm hộ tương ứng 3 ngưỡng doanh thu: từ 200 triệu đồng trở xuống, từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng và từ trên 3 tỉ đồng.

Trong đó, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng thu hút nhiều sự chú ý. Nhóm này sẽ kê khai theo chế độ kế toán đơn giản; áp dụng thuế thu nhập cá nhân tính trên thu nhập tính thuế (x) 17%, tương tự mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng với doanh nghiệp nhỏ.

Về nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng, ông Minh nhấn mạnh, đây chính là đối tượng được khuyến khích để chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.

Về thuế thu nhập cá nhân, các hộ này sẽ được áp dụng như doanh nghiệp, cho hạch toán chi phí theo cơ chế kế toán rất đơn giản. Thông tư 88 sẽ được sửa đổi để tạo điều kiện cho các hộ hạch toán các khoản chi phí.

"Ngành thuế đã và đang chuẩn bị đồng bộ các điều kiện từ thể chế, cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin đến giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, đảm bảo lộ trình thực hiện từ ngày 1.1.2026 diễn ra thuận lợi, hiệu quả", ông Minh nói.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi quy định, các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ, cá nhân kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động.

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế, chính sách này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn khuyến khích khu vực kinh tế cá thể chuyển đổi lên quy mô chính thức, góp phần mở rộng nền kinh tế có quản lý, minh bạch hơn.